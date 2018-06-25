رونالدو يقود البرتغال في مهمة إيرانية لاستعادة صدارة الهدافين

إسبانيا تلاقي المغرب بحثا عن التأهل لثمن نهائي كأس العالمعلي المصرييتأهب المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، لاستكمال مهمته في الدور الأول بكأس العالم "روسيا 2018"، خلال مباراته المقررة اليوم الاثنين، أمام نظيره الإيراني، على ملعب موردافيا أرينا، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثاني

إسبانيا تلاقي المغرب بحثا عن التأهل لثمن نهائي كأس العالم





علي المصري

يتأهب المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، لاستكمال مهمته في الدور الأول بكأس العالم “روسيا 2018″، خلال مباراته المقررة اليوم الاثنين، أمام نظيره الإيراني، على ملعب موردافيا أرينا، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب البرتغالي استهل مشواره بتعادل مثير مع إسبانيا 3 – 3، ثم تغلب على نظيره المغربي 1-0، بينما فازت إيران في الجولة الأولى على المغرب 1-0، ثم خسرت أمام إسبانيا بالنتيجة ذاتها.

ورغم أن الترشيحات تصب لصالح المنتخب البرتغالي بشكل كبير، خاصة في ظل تألق نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في المباراة الأولى، وأحرز هدف الفوز أمام المغرب، يدرك المنتخب البرتغالي ضرورة الحذر من أجل تفادي انضمامه لقائمة ضحايا المفاجآت من المنتخبات الكبيرة بالمونديال.

ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغالي صدارة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما المنتخب الإيراني بثلاث نقاط، ومنتخب المغرب دون رصيد من النقاط، وتأكد خروجه رسميا من الدور الأول.

وسيكون الفوز بأي نتيجة أو التعادل كافيا للمنتخب البرتغالي للتأهل رسميا إلى دور ال16، وربما يحرز صدارة مجموعته، وهو ما يعتمد على نتيجة المباراة الأخرى بين المنتخبين المغربي والإسباني على ملعب كالينينجراد، لكن المفاجأة التي قد تطيح برفاق رونالدو من الدور الأول تتمثل في فوز إيران.

وبعد أن خسر المنتخب الألماني “حامل اللقب”، مباراته الافتتاحية أمام المكسيك، وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري، يدرك المنتخب البرتغالي أن عليه تفادي المفاجآت المدوية أمام إيران وأن فوز المنتخب الإيراني الذي يمنحه بطاقة التأهل على حساب البرتغال، ليس من المستحيلات.

وسيحمل رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، الذي سجل أول هدف له في المونديال، في نسخة عام 2006 في شباك إيران، آمال المنتخب البرتغالي وجماهيره بشكل كبير في حسم مواجهة الغد وبطاقة العبور.

وتتمثل مهمة رونالدو في تكرار ما حققه قبل عامين عندما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بكأس الأمم الأوروبية “يورو 2016” بفرنسا، وأن يفرض تفوقه بقوة على أبرز منافسيه على جوائز الأفضل في العالم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وعلى الجانب الآخر، أبدى البرتغالي كارلوس كيروش “65 عاما”، المدير الفني للمنتخب الإيراني، ثقة قبل مباراة اليوم.

وقال: “بات واضحا من خلال كأس العالم الحالية أنه لا وجود لفرق غير قابلة للهزيمة”، وأكد أنه يهدف إلى تصعيب المهمة على المنتخب البرتغالي واستغلال نقاط الضعف.

ويتمتع المنتخب الإيراني بثقة كبيرة خاصة في ظل حقيقة أن الهزيمة أمام إسبانيا كانت الأولى للفريق خلال 24 مباراة رسمية، وكذلك جاهزية جميع اللاعبين وهو ما يمنح كيروش الحرية في اختيار التشكيل الأساسي الأنسب.

وقال كيروش: “بالتأكيد لن تكون مواجهة سهلة، ولكن إن كنا نريد الأمور سهلة فما كان يفترض بنا الخروج من بلادنا”.

وضمن الجولة والتوقيت ذاته، يسعى منتخب إسبانيا للخروج بالنتيجة المرجوة خلال المباراة المصيرية أمام المغرب، وهو في حاجة الى نقطة واحدة على الاقل من موقعة كالينينجراد أمام اسود الاطلسي لحجز بطاقته للدور ثمن النهائي.

وافتتح “لا روخا” مشواره في المونديال بتعادل مع البرتغال (3-3)، قبل أن يفوز على إيران (1-صفر)، وتحاول اسبانيا أيضا تخطي الهزة التي تلقتها قبل يومين من مباراتها الأولى، بإقالة المدرب جولن لوبيتيجي على خلفية إعلان انتقاله الى ريال مدريد بعد المونديال، والاستعانة بمدير المنتخب فرناندو هييرو لتسلم المهمة.

وطالب هييرو لاعبيه بعدم الاستخفاف بمنتخب المغرب الذي ما زال رصيده خاليا من النقاط وودع المسابقة، وقال: “إنها كأس العالم، ولن تكون هناك مباراة واحدة سهلة، يمكننا أن نتحسن وآمل أن نستمر في الفوز، ولكن لا أحد يمنح اي شيء بسهولة”.

وأضاف: “في مجموعات أخرى تأهلت بعض المنتخبات لثمن النهائي، ولكن مجموعتنا قوية جدا، لا خيار لدينا سوى حصد النقاط الثلاث أمام المغرب”.

وهيمنت إسبانيا على الكرة العالمية والأوروبية بإحرازها ثلاثية تاريخية (مونديال 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012) مع أسلوب لعب يعتمد على الاحتفاظ بالكرة والتمريرات القصيرة بما بات يعرف بـ “تيكي-تاكا”.

لا يأتي كلام هييرو من فراغ، لأن المنتخب المغربي الذي قدم احد افضل العروض في المونديال الحالي علي الاقل بين المنتخبات العربية، ليس لديه ما يخسره وسيلعب لتأكيد عروضه وفك نحس المباراتين اللتين خسرهما بهدفين قاتلين أمام إيران (صفر-1) عندما سجل مهاجمه عزيز بوحدوز هدفا عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده (90+5)، والبرتغال بهدف لنجمه كريستيانو رونالدو (4)، علما انه الأفضل في المباراتين.

وأكد الفرنسي هيرفيه رينارد المدير الفني للمغرب: “أن مباراة أسود الأطلسي ضد اسبانيا ستكون لحفظ الشرف، إسبانيا… آخر خطوة في كالينينجراد، لنحفظ شرفنا معا جميعا، ديما (دائما) المغرب”.

وتكتسي المباراة بأهمية خاصة للمدافع أشرف حكيمي كونه سيواجه زملاءه في ريال مدريد، قائده سيرخيو راموس ومنافسيه على مركز الظهير الأيمن داني كارفاخال وناتشو فرنانديز ولاعبي الوسط إيسكو وماركو أسينسيو والمهاجم لوكاس فاسكيز.