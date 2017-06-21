رونالدو يقفز بالبرتغال إلى الصدارة برأسيه في روسيا

تغلب منتخب البرتغال، علي نظيره الروسي، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب “أرينا بالتيكا”، بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، من كأس القارات، المقامة حاليا فى روسيا، والتى تستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

ووضع القائد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال فى المقدمة مبكرا، مسجلا الهدف الأول والوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعدما ارتقى للعرضية الرائعة من جيريرو، ليضعها برأسه فى المرمى الروسى، معلنا عن هدف التقدم.

بتلك النتيجة، يقفز منتخب البرتغال، لصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولي، بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعه، وتراجع المنتخب الروسي للمركز الثاني، بصورة مؤقتة، بعدما تجمد وصيده عند 3 نقاط، لحين إقامة المباراة الأخري في المجموعة، والتي تجمع المكسيك “الثالثة بنقطة واحدة”، مع نيوزيلندا “متذيلة المجموعة بدون رصيد من النقاط”.

وأظهر رونالدو، لفتة إنسانية، قبل المباراة، عندما اصطحب فتاة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة معه، وقام بتقبيلها أثناء دخولهما للملعب، كما أصبح أول لاعب من ريال مدريد الإسبانى، يسجِّل في كأس القارات منذ 22 عامًا، حيث كان آخر هدف سجله لاعب يلعب في الفريق الملكى فى البطولة، هو مايكل لاودروب، نجم المنتخب الدنماركي في عام 1995.

وأصبح كريستيانو رونالدو، ثالث لاعب أوروبي في التاريخ يُسجِّل مع منتخب بلاده 74 هدفًا، بعد المجريين بوشكاش 84 هدفًا، وكوتشيش 75 هدفًا.

وقالت شبكة “سكواكا” إن كريستيانو، سجَّل في كل البطولات الدولية التي شارك فيها مع البرتغال، وهي كأس الأمم الأوروبية، وكأس العالم، وكأس القارات، والألعاب الأوليمبية.