رونالدو يحث العالم على التبرع ومساعدة أطفال الروهينجا

متابعاتحث لاعب ريال مدريد البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو يوم الخميس العالم على إنقاذ أطفال الروهينجا.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال رونالدو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “عالم واحد وجميعنا نحب أطفالنا. أرجوكم مساعدة لاجئي الروهينجا.ونشر صورتين أحدهما

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حث لاعب ريال مدريد البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو يوم الخميس العالم على إنقاذ أطفال الروهينجا.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال رونالدو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “عالم واحد وجميعنا نحب أطفالنا. أرجوكم مساعدة لاجئي الروهينجا.

ونشر صورتين أحدهما لرجل يحمل طفله من الروهينجا وصورة أخرى له مع أطفاله.

وجاءت تصريحات رونالدو في حملة مؤسسة سيف ذا تشلدرن (أنقذوا الأطفال) للتبرع لصندوق أزمة إغاثة أطفال الروهينجا.

يذكر أن قوات الأمن في ميانمار شنت هجوما وحشيا على السكان المدنيين من الروهينجا المسلمين مما اضطر أكثر من 775 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلاديش وتسبب في أزمة إنسانية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها “كارثية”.

