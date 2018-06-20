رونالدو رجل مباراة البرتغال والمغرب: لا أهتم بصدارة هدافي المونديال

على المصرى حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسبانى، على جائزة أفضل لاعب، في لقاء منتخب بلاده أمام نظيره المغربي، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم "روسيا 2018". ونال رونالدو، الجائزة، بعدما أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده، في الدقيقة الرابعة، م



على المصرى

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسبانى، على جائزة أفضل لاعب، في لقاء منتخب بلاده أمام نظيره المغربي، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم “روسيا 2018”.

ونال رونالدو، الجائزة، بعدما أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده، في الدقيقة الرابعة، من عمر اللقاء، حيث انتهت المباراة، بفوز البرتغال، بهدف دون رد، للمرة الثانية على التوالى، بعدما حصد الجائزة ذاتها، خلال مباراة بلاده أمام إسبانيا، بعدما سجل 3 أهداف.

وأعرب رونالدو، عن سعادته بتحقيق الفوز على منتخب المغرب، قائلا: “المغرب منتخب قوي، بحثنا عن تفادي أي مشاكل خلال المباراة، ونحن نفكر في كل مباراة على حدة، وهدفنا بالطبع المنافسة على اللقب”.

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة حصوله على جائزة رجل المباراة: “سعيد جدا بجائزة رجل المباراة، لكني أهتم أكثر بالحصول على النقاط الثلاث”، وتابع الدون “لا أهتم بتصدر قائمة هدافي كأس العالم، الأهم هو أننا نتقدم بخطى ثابتة في البطولة”.

ولم يسمح منظمو المؤتمر للصحفيين بتوجيه الأسئلة لصاحب الكرة الذهبية 5 مرات، إذ اكتفى اللاعب بتصريحات مقتضبة، ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الثانية مؤقتا برصيد 4 نقاط من تعادل مع إسبانيا، وفوز على المغرب.