رونالدو.. الوحيد الذي هز شباك إسبانيا بهاتريك طوال مشاركتها بكأس العالم

صاروخ ماديرا أصبح أكبر لاعب في تاريخ المونديال يسجل هاتريك علي المصري انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده، في مواجهة إسبانيا، وسجل ثلاثة أهداف في مرمى الحارس دافيد دي خيا، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في كأس العالم بعمر 33 عامًا و 130 يومًا.

صاروخ ماديرا أصبح أكبر لاعب في تاريخ المونديال يسجل هاتريك

علي المصري

انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده، في مواجهة إسبانيا، وسجل ثلاثة أهداف في مرمى الحارس دافيد دي خيا، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في كأس العالم بعمر 33 عامًا و 130 يومًا.

ففي الدقيقة 88 من مجريات اللقاء، وقف البرتغالي لتسديد ضربة حرة مباشرة، واستطاع أن يسكنها شباك الحارس دي خيا، ليكون الهدف الثالث له “هاتريك” في المباراة.

وعادل رونالدو بهذا الهدف، نتيجة المباراة، لتصبح 3-3، وكان اللاعب هو من افتتح أهداف المباراة من ضربة جزاء، ثم سجل الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم سجل الثالث من ضربة حرة مباشرة.

ولم يسجل في مرمي إسبانيا هاتريك طوال مشاركتها في كأس العالم ، سوي كريستيانو رونالدو الذي أصبح هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في مرمى اللاروخا.

وبات رونالدو ثالث لاعب برتغالي يسجل هاتريك في كأس العالم، حيث سبقه لهذا الانجاز أوزيبيو 1966، وباوليتا 2002، كما أن هذا الهاتريك هو رقم 51 الذي يسجله البرتغالي في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، والمنتخب البرتغالي، كما أن هذا الهاتريك هو رقم 51 في تاريخ كؤوس العالم.

وحقق رونالدو رقمين قياسيين، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 نسخ لبطولات دولية كبرى متتالية ضمن منافسات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا وكأس القارات.

كما أصبح نجم ريال مدريد رابع لاعب يسجل في 4 نسخ متتالية من كأس العالم، ليعادل بذلك نفس الإنجاز الذي حققه الأسطورة بيليه، وميروسلاف كلوزه وأوفي زيلر.