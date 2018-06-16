رونالدو أول لاعب يهز شباك إسبانيا بهاتريك فى المونديال

على المصري انفجر البرتغالى كريستيانو رونالدو، فى المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده، فى مواجهة إسبانيا، وسجل ثلاثة أهداف فى مرمى الحارس دافيد دى خيا، ليصبح أكبر لاعب فى التاريخ يسجل هاتريك فى كأس العالم بعمر 33 عامًا و 130 يومًا. ففى الدقيقة 88 من مجريات اللقاء، وقف البرتغالى لتسديد ضربة حرة مباشرة،

على المصري

انفجر البرتغالى كريستيانو رونالدو، فى المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده، فى مواجهة إسبانيا، وسجل ثلاثة أهداف فى مرمى الحارس دافيد دى خيا، ليصبح أكبر لاعب فى التاريخ يسجل هاتريك فى كأس العالم بعمر 33 عامًا و 130 يومًا.

ففى الدقيقة 88 من مجريات اللقاء، وقف البرتغالى لتسديد ضربة حرة مباشرة، واستطاع أن يسكنها شباك الحارس دى خيا، ليكون الهدف الثالث له “هاتريك” فى المباراة.

وعادل رونالدو بهذا الهدف، نتيجة المباراة، لتصبح 3-3، وكان اللاعب هو من افتتح أهداف المباراة من ضربة جزاء، ثم سجل الثانى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم سجل الثالث من ضربة حرة مباشرة.

ولم يسجل فى مرمى إسبانيا هاتريك طوال مشاركتها فى كأس العالم، سوى كريستيانو رونالدو الذى أصبح هو اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثية فى مرمى اللاروخا.

وبات رونالدو ثالث لاعب برتغالى يسجل هاتريك فى كأس العالم، حيث سبقه لهذا الانجاز أوزيبيو 1966، وباوليتا 2002، كما أن هذا الهاتريك هو رقم 51 الذى يسجله البرتغالى فى مسيرته الاحترافية مع الأندية التى لعب لها، والمنتخب البرتغالى، كما أن هذا الهاتريك هو رقم 51 فى تاريخ كؤوس العالم.

وحقق رونالدو رقمين قياسيين، بعدما أصبح أول لاعب فى التاريخ يسجل فى 8 نسخ لبطولات دولية كبرى متتالية ضمن منافسات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا وكأس القارات.

كما أصبح نجم ريال مدريد رابع لاعب يسجل فى 4 نسخ متتالية من كأس العالم، ليعادل بذلك نفس الإنجاز الذى حققه الأسطورة بيليه، وميروسلاف كلوزه وأوفى زيلر.