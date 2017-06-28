رونالدو أمام سانشيز خلال صدام البرتغال وتشيلي في نصف القارات

يصطدم منتخبا البرتغال وتشيلي، في نصف نهائي كأس القارات التي تختتم اليوم الأربعاء، وستقام المواجهة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، علي ملعب “كازان آرينا”، ويدير اللقاء الحكم الإيراني علي رضا فاجهاني.

وسيتأهل المنتخب الفائز من تلك المباراة المرتقبة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، لمواجهة الفائز من لقاء منتخبي ألمانيا والمكسيك الذي سيقام الخميس في سوتشي.

وتشهد مواجهة اليوم، صدام مثير بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد برازيل أوروبا، والتشيلي ألكسيس سانشيز المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كوبا أمريكا في نسختي 2015 و2016 “الاستثنائية”.

ولم يخسر المنتخبان في دور المجموعات، لكن تأهل البرتغال كان أسهل، إذ تعادل كريستيانو رونالدو ورفاقه مع المكسيك افتتاحاً 2-2 في كازان أيضاً، قبل تخطي روسيا المضيفة 1- صفر ثم سحق نيوزيلندا 4-صفر.

أما تشيلي، فافتتحت مشوارها بفوز صعب في آخر 10 دقائق على الكاميرون 2-صفر، ثم تعادلت مع رديف ألمانيا 1-1، قبل ان تعادل استراليا بصعوبة في المباراة الأخيرة 1-1.

ويملك المنتخبان أفضل دفاع في البطولة، إذ اهتزت شباكهما مرتين حتى الآن، فيما تملك البرتغال أقوى هجوم “7 أهداف” بالتساوي مع ألمانيا، وتشيلي أضعف هجوم من بين المتأهلين الأربعة إلى نصف النهائي “4 أهداف فقط”، وفضلاً عن الإرهاق الذي تعرض له لاعبو تشيلي أمام أستراليا، حصلت البرتغال على أفضلية يوم راحة اضافي.



رونالدو لمزيد من النجاح

ويعول المنتخب البرتغالي على رونالدو أفضل لاعب في العالم أربع مرات والمرشح للقب خامس هذا العام، خصوصاً في حال تتويجه مع بلاده، ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع الألمانيين لارس شتيندل وتيمو فيرنر “هدفين”.

ويعد رونالدو الذي قاد ريال مدريد الإسباني إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والليجا هذا الموسم، من ركائز تشكيلة المدير الفني للمنتخب البرتغال سانتوس، إلى جانب جواو موتينيو وأندريه جوميش وبرناردو سيلفا الذي تعرض لإصابة بكاحله في المباراة الأخيرة أبعدته عن تدريب يوم الاثنين، وسيغيب قلب الدفاع بيبي، سيغيب عن المباراة بداعي الإيقاف لنيله إنذاراً ثانياً، ولا يزال الجناح الأيسر رافايل جيريرو يتعافى من إصابة بكاحله الايسر تعرض لها في مباراة روسيا.

وتعول تشيلي على نجمها سانشيز الذي يعاني من آلام في كاحله ولاعب وسط بايرن ميونخ الألماني آرتول فيدال بالإضافة إلى إدواردو فارغاس والحارس العائد كلاوديو برافو.

وتسعى تشيلي إلى الحفاظ على التواجد الأمريكي الجنوبي في المسابقة، من خلال البرازيل المتوجة في المرات الثلاث الأخيرة أعوام 2005 و2009 و2013، فيما شهدت نسخة 2003 آخر غياب لاتيني عندما أحرزت فرنسا اللقب على حساب الكاميرون.

والتقى الفريقان ثلاث مرات حتى الآن، ففازت البرتغال مرتين وتعادلا 1-1 في مواجهتهما الأخيرة ودياً في 2011.

ولم تفز تشيلي في مبارياتها الثلاث الأخيرة ضد فرق أوروبية، فيما خسرت البرتغال مرة وحيدة في مبارياتها العشر الأخيرة، وخاضت البرتغال مواجهتها الأخيرة ضد خصم أمريكي جنوبي في نوفمبر 2014، عندما فازت ودياً على الأرجنتين 1-صفر.