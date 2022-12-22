«روم أوشن» الإسبانى يبدأ تنفيذ خدمات ملاحية جديدة غرب بورسعيد

تعاقدت الشركة الدولية للخدمات البحرية مع الخط الملاحى الإسبانى «روم أوشن»، للتردد بخدمة أسبوعية منتظمة على ميناء غرب بورسعيد، اعتبارا من فبراير المقبل، لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى السوق الأوروبية.

قال القبطان محمد أبو حشيش، رئيس فرع الشركة ببورسعيد فى تصريحات خاصة لـ”المال” إنه تم توقيع اتفاق مع اللواء طارق شاهين رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات المشغل لميناء غرب بورسعيد، لاستقبال الخدمة الجديدة، التى من شأنها منح عدة حوافز وتيسيرات لتعظيم الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

ولفت «أبو حشيش» إلى أن الخط يتردد بخدمات أسبوعية منتظمة على موانئ الإسكندرية، وشرق بورسعيد بطاقة 20 حاوية مكافئة (صادر ووارد).

وأوضح أن خدمات الخط ترتبط بتعاقدات سنوية لنقل المواد الخام الواردة للمصانع العاملة بالمنطقة الحرة العامة والصناعية، مع تصدير المنتجات النهائية المصرية للخارج.

وأكد نجاح شركته فى جذب الخط الإسبانى لأول مرة، ليتردد بخدمة منتظمة على الموانئ المصرية، ومن المتوقع زيادة عدد خدماته بعد الانتهاء من دراساته عن السوق المصرية، وربطها بما يحدث فى السوق العالمية.

يشار إلى أن الخط الإسبانى بدأ العمل بالموانئ المصرية أكتوبر الماضى بتسيير خدمتين منتظمتين أسبوعيًا، الأولى إلى ميناء الاسكندرية، والثانية لميناء شرق بورسعيد، برحلات متبادلة من وإلى دولتى إسبانيا والمغرب.