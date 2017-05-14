روما يقهر يوفنتوس بثلاثية في الدوري الإيطالي

وكالات:تأجلت احتفالات يوفنتوس بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي بعد هزيمته مفاجئة 3-1 أمام روما مساء الأحد، رغم أنه كان يكفيه التعادل فقط.وبدا أن يوفنتوس الذي لم يخسر في الدوري منذ منتصف يناير في طريقه لحسم الأمور عندما تقدم عبر ماريو لمينا في الدقيق

وكالات:



تأجلت احتفالات يوفنتوس بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي بعد هزيمته مفاجئة 3-1 أمام روما مساء الأحد، رغم أنه كان يكفيه التعادل فقط.





وبدا أن يوفنتوس الذي لم يخسر في الدوري منذ منتصف يناير في طريقه لحسم الأمور عندما تقدم عبر ماريو لمينا في الدقيقة 21.

لكن دانييلي دي روسي أدرك التعادل لروما بعد ذلك بأربع دقائق، قبل أن يصعق صاحب الأرض يوفنتوس بهدفين في الشوط الثاني عبر ستيفن الشعراوي وراديا ناينجولان.