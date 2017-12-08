روما يجدد اهتمامه بضم رياض محرز في الانتقالات الشتوية

وكالات:
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما جدد اهتمامه بالجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن إدارة «الثعالب» طلبت 55 مليون يورو، مقابل التخلي عن نجم المنتخب الجزائري.
وكان نادي العاصمة الإيطالية عرض 40 مليون يورو على ليستر سيتي، لشراء رياض محرز خلال الصيف الماضي، لكن النادي الإنجليزي رفض تلك القيمة.
وكشف مونشي، المدير الرياضي لروما، في تصريحات سابقة، عن سبب فشل ضم محرز في الصيف الماضي قائلًا: «كنا نريد ضم جناح يلعب بقدمه اليسرى، لتعويض رحيل المصري محمد صلاح لليفربول، ووضعنا آمالنا على محرز، لكن السبب الوحيد في عدم التعاقد معه هو رفض ناديه بيعه، لقد قالوا لبرشلونة لا أيضًا».