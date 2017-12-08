روما يجدد اهتمامه بضم رياض محرز في الانتقالات الشتوية

وكالات:ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما جدد اهتمامه بالجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وكشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن إدارة «الثعالب» طلبت 55 مليون يورو، مقابل التخلي عن نجم المنتخب الجزائري.

وكالات:



ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما جدد اهتمامه بالجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن إدارة «الثعالب» طلبت 55 مليون يورو، مقابل التخلي عن نجم المنتخب الجزائري.

وكان نادي العاصمة الإيطالية عرض 40 مليون يورو على ليستر سيتي، لشراء رياض محرز خلال الصيف الماضي، لكن النادي الإنجليزي رفض تلك القيمة.