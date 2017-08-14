سيـــاســة

روما تعيد سفيرها للقاهرة بعد عام على استدعائه

خالد بدر الدين أعلن اليوم الاثنين وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني  غير أن الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأسوي . وأضاف أنجلينو ألفانو "إرسال مبعوث رسمي سيساعد من
14 أغسطس، 2017 14 أغسطس، 2017

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خالد بدر الدين

أعلن اليوم الاثنين وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني  غير أن الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأسوي .

وأضاف أنجلينو ألفانو “إرسال مبعوث رسمي سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي وبالتالي البحث عن الحقيقة”.

وذكرت وكالة رويترز إن اختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاما اختفى من شوارع القاهرة في يناير  2016 وعتم العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير من نفس العام  وعليها آثار تعذيب شديد ثم استدعت إيطاليا سفيرها في ابريل  2016.

وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام الماضي ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني.

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