روما تحقق في مقتل المصرية مريم حاملة الجنسية الإيطالية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنفتح المدعي العام في روما تحقيقا في قضية موت الطالبة المصرية الإيطالية مريم مصطفى بعد تعرضها لهجوم بالضرب في نوتنجهام في إنجلترا.ومريم مواطنة مصرية في عمر 18 سنة ولدت في العاصمة الإيطالية روما وتوفيت يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضها لاعتداء من قبل مجموعة نساء يوم 20

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



فتح المدعي العام في روما تحقيقا في قضية موت الطالبة المصرية الإيطالية مريم مصطفى بعد تعرضها لهجوم بالضرب في نوتنجهام في إنجلترا.



ومريم مواطنة مصرية في عمر 18 سنة ولدت في العاصمة الإيطالية روما وتوفيت يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضها لاعتداء من قبل مجموعة نساء يوم 20 فبراير الماضي.



وبحسب وسائل إعلام غيطالية، طلب المدعي العام في روما من السلطات البريطانية موافاته بتفاصيل التحقيقات التي أجرتها.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن سفير بلاده إلى بريطانيا كان يتابع التحقيقات عن قرب.



وبحسب تقرير لبي بي سي، فإن الفحص الذي أجري للفتاة عقب وفاتها لم يحسم الشكوك حول علاقة الهجوم الذي تعرضت له بالوفاة، لكن الشرطة البريطانية قالت إنها ستجري فحوصات أخرى لمعرفة ما غذا كان هناك بين الهجوم والوفاة.

















