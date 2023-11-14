روماني حافظ: «كايرو آي سي تي» فرصة جيدة لتبادل الخبرات في ميكنة الخدمات المصرفية والأمن السيبراني

كشف روماني حافظ، مدير العلاقات العامة والإعلام في البنك التجاري الدولي، أن معرض «كايرو آي سي تي» يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات في قطاع التكنولوجيا وميكنة الخدمات المصرفية والأمن السيبراني.

وقال حافظ إن التجاري الدولي حريص على المشاركة سنويًّا في المعرض منذ عام 2005، رغم ما شهدته البلاد، خلال السنوات الماضية، من متغيرات اقتصادية وسياسية وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال طارق هيبة، مدير شركة دل تكنولوجيز مصر للحلول، إن شركته بصدد استعراض كل حلولها العالمية في فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر “كايرو آي سي تي”.

جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري الذي عقدته شركة تريد فيروز إنترناشيونال، المنظِّمة للمعرض خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الحالي.

وألمح إلى أن شركته تعتزم تسليط الضوء على كل حلول القيمة المضافة التي تتناسب مع سياسة الدولة للرقمنة، لافتًا إلى منتجات مبتكرة تقدمها الشركة في مجال الأمن السيبراني، وهي الزيرو ترست، علاوة على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية المتعددة “مالتي كلاود”، مع وجود ورش عمل، وجزء خاص بالألعاب.