رومانيا ترغب في زيادة وارداتها من القمح لمصر

محمد مجديالتقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية رومانيا لدى القاهرة مياهي ستيفان ، لبحث زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن اللقاء تناول رغبة الجانب الروماني إعتماد شهادات الفحص الدولية الصادرة عن شركات الفحص العالمية المعتم

محمد مجدي

التقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية رومانيا لدى القاهرة مياهي ستيفان ، لبحث زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن اللقاء تناول رغبة الجانب الروماني إعتماد شهادات الفحص الدولية الصادرة عن شركات الفحص العالمية المعتمدة من الجانب المصري.

كما أعرب السفير الروماني عن رغبة بلادة في زيادة حجم وارداتها من القمح لمصر وكذلك توسيع حجم التبادل التجاري والتعاون في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفق البيان.

من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى أن مصر تطرح طلبات الشراء من خلال مناقصات عالمية تعتمد على التنافسية وتسند إلى أسعار البورصات العالمية، موضحاً أن الحكومة تتبع سياسة تنوع المناشئ في إستيراد القمح بما تملكه مصر من قوة شرائية عالمية يجب أن تنعكس على زيادة صادرات مصر من المحاصيل الأخري.

وقال المصيلحي، أن الجانب الروماني يعد واحد من أهم المناشئ التي تعتمد عليها مصر حيث بلغ حجم واردات القمح الروماني خلال العام المالي 2016/2017 مليون و 20 ألف طن كما بلغ حجم واردات القمح الروماني خلال ال3 شهور الأولى من العام المالي 2017/2018 ، 600 ألف طن.

يشار إلي وزير التموين، عقد منذ أيام إجتماع مع السفير الفرنسي في القاهرة، وذلك لبحث توريد فرنسا للقمح إلي السوق المصري، وذلك بعد أزمة شحنة القمح الفرنسي والتي إحتوت على بذور الخشخاش، بالإضافة إلي شحنة قمح رومانية وجد فيها أيضاً نفس تلك البذور.

