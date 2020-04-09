اقتصاد وأسواق

رومانيا تحظر تصدير الحبوب لخارج دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية مايو

تعتبر رومانيا مصدرا رئيسيا للحبوب إلى الشرق الأوسط ومصر
مصطفى الجُدي 1:20 ص, الجمعة, 10 أبريل 20 1:20 ص, الجمعة, 10 أبريل 20

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قال وزير الداخلية الروماني مارسل فيلا، أمس الخميس، إن رومانيا حظرت تصدير الحبوب إلى غير دول الاتحاد الأوروبي أثناء حالة الطوارئ المعلنة حتى منتصف مايو، لتلبية حاجاتها المحلية في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ فيلا الصحفيين أن الأمر العسكري الصادر عن الحكومة يشمل القمح والشعير والشوفان والذرة والأرز ودقيق القمح والبذور الزيتية والسكر.

وتعتبر رومانيا مصدرا رئيسيا للحبوب إلى الشرق الأوسط، ومصر مشتر رئيسي منها.

وتعتزم مصر استيراد 800 ألف طن من القمح خلال موسم التوريد المحلي بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت وزارة التموين الخميس.

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بقلم مصطفى الجُدي

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