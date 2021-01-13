رومانسيات سميرة سعيد ومحمد فؤاد وعلى الحجار.. أغانٍ لها جمهور قبيل «عيد الحب»

قبل نحو شهر من حلول عيد الحب ، تعود الفنانة سميرة سعيد بعد فترة غياب بكليب رومانسي إخراج نضال هاني بعنوان” بحب معاك ” بعد آخر أعمالها الموسيقية التي قدمتها عام 2020 “قط وفار”، والتي حققت بها مشاهدة جيدة على يوتيوب.

كما يطرح الفنان محمد فؤاد كليب من النوع الدرامي لأغنية “ليه” كلمات أسامة محرز بعد تقديمه اغنية شبيهة بأغاني المهرجانات مؤخرا” الحفلة” والتي أثارت هجوما كبيرا عليه على السوشيال ميديا .

ويعود أيضا المطرب علي الحجار بأغنية وكليب جديد ” لو عايز ” توزيع موسيقي وميكس أسامة كمال .

صلاح عطية : محمد فؤاد حقق فرقعة بأغنيته في الحفلة ويعود بلونه الغنائي المعروف

قال الشاعر الغنائي صلاح عطية للمال ان محمد فؤاد حينما قدم اغنيته ” في الحفلة ” كان الهدف منها ان يصدم الجمهور لكونها غريبة على لون فؤاد الغنائي وجذب المستمعين وحققت الأغنية الغرض منها برغم عدم اعجاب الكثيرين بها .

وأشار إلى أن الأغنية أو الكليب الثاني “ليه” سيعود فيه فؤاد لستايل أغنياته الدرامية المعروفة ، فهي خطة تم وضعها لإعادة فؤاد للمشهد الغنائي من جديد بعد اختفائه لسنوات عنه .

ووأوضح أن ذلك تفكير جيد للمرحلة الحالية التي نعيش فيها تخبطا في صناعة الموسيقى بسبب انتشار أغاني المهرجانات،

وأضاف: “أما سميرة سعيد فهي فنانة كبيرة وأتمنى أن تتواجد بقوة مرة أخرى في السوق الغنائي لأن الجمهور هو المستفيد من وجودها بكليبات واغنيات جديدة”.

حسام خليل : يدركون جيدا أنهم لو لم يفعلوا ذلك سيختفون في هذه الأزمة

وقال منظم الحفلات حسام خليل إن هؤلاء المطربون يدركون جيدا أنهم يجب عليهم ان يطرحوا كليبات جديدة هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها أصبحت النافذة الوحيدة ليظهروا عليها حاليا في وجود فيروس كورونا .

ويضيف لو لم يفعلوا ذلك سينساهم الجمهور في ظل هذه الأزمة التي نعيشها وسيختفون تماما ، بالإضافة إلى أن جلوس الناس في منازلهم حاليا تجعلهم يهتمون لسماع أغنيات جديدة لأي مطرب قديم مثل سميرة سعيد ومحمد فؤاد ومحمد منير .

وأكد أن الجمهور متشوق لمشاهدة كليب جديد لهؤلاء المطربين الذين يملكون تاريخ فني كبير ومليئ بالنجاحات الكبيرة ، لاسيما بعد توقفهم عن إصدار الأبومات الغنائية الكاملة التي كانت تحوي 12 أغنية كل عام في مسيرتهم الفنية .