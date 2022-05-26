«رولوجى» تستثمر 5 ملايين دولار للتوسعات محليا وخارجيا خلال 2022

قال عمرو أبو دريع ، المؤسس والمدير التنفيذى فى شركة «رولوجى» للتكنولوجيا الصحية، إنها تُخطط للتوسع خلال العام الجارى على الصعيدين المحلى والخارجى عبر ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار.

وتأسست «رولوجى» (Rology) عام 2017 وتعمل فى التكنولوجيا الصحية، بغرض تعويض النقص فى أطباء الأشعة و التقارير الطبية من خلال تحسين جودة الصور الممسوحة ضوئيًا، ومطابقة الحالات من المستشفيات ومراكز الأشعة وفقًا للتخصصات الفرعية والخبرة.

وأشار «أبو دريع» إلى أن «رولوجى» أتمت مؤخرا ثالث جولة تمويل لها منذ التأسيس، موضحا أن صندوق «إيجيبت فينشرز» و شركة «تواصل السعودية» و «سيكونس فينشرز» من أبرز المكتتبين.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الجولة الأولى للشركة تمت عام 2018 بقيمة 150 ألف دولار، ثم أجرت جولة جديدة خلال 2020 بقيمة مليون دولار، والثالثة خلال العام الجارى.

أبو دريع: افتتاح مكتب فى «كينيا» مؤخرًا وخطة للتواجد بالسعودية ونيجيريا

وقال إن شركته تُخطط خلال العام الحالى للتوسع بشكل كبير على الصعيدين، المحلى بتطوير المنصة الخاصة بها، والخارجى بافتتاح مكاتب تابعة.

ولفت «أبو دريع» إلى أن شركته تعتزم التوسع خارجيًا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أنها افتتحت مؤخرًا مكتبا لها فى كينيا، وتخطط لتأسيس آخر فى السعودية ثم فى نيجيريا خلال العام الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن المنصة تقدّم تقارير عن حالات البرد فى غضون ساعات قليلة، وحالات الطوارئ فى 60 دقيقة فقط، وهى منصة مجهزة تجهيزا كاملا لتزويد المستشفيات بحلول سريعة فى مجال الأشعة عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الفرعية، بما فى ذلك تصوير الثدى، وأشعة القلب والأوعية الدموية، وأشعة الصدر، وأشعة الجهاز الهضمى، وأشعة الجهاز العضلى الهيكلى.

ومنذ بدء جائحة كورونا وحتى الوقت الحالى، تشهد شركات التكنولوجيا العاملة فى المجال الطبى اهتمامًا كبيرا بتأثير الجائحة.