عقـــارات

روك للمراكز التجارية: طرح مشروع «جولدن جيت» للبيع في بداية عام 2022

جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts» 2021» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم».
سارة لطفي 3:23 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 3:23 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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قال هشام موسى العضو المنتدب لشركة روك للمراكز التجارية والإدارية، إن الشركة أطلقت مشروع «جولدن جيت» خلال العام الحالي، باكورة مشروعات الشركة، وسيتم طرحه للبيع في بداية عام 2022.

وتابع موسى إنه في بداية العام المقبل سيتم التوقيع على بروتوكول مع أحد البنوك لتمويل المشروع.

ويصل حجم استثمارات المشروع لنحو 30 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 5 سنوات، ويقع المشروع على مساحة 161 ألف متر بالتجمع الخامس، مخصص لنشاط مول تجاري إداري.

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جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts» 2021» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، لاستكمال المناقشات حول «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

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بقلم سارة لطفي

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