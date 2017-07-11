روفيدا تطلق المرحلة الأولى من رو مارينا بالساحل الشمالى

رامى عبد العزيز: بدء الإنشاءات بالمشروع بتمويل ذاتى والتسليم خلال عامين مها يونسدشنت شركة روفيدا العقارية المرحلة الأولى من مشروع رو مارينا بالساحل الشمالى وتسعى لتنمية مشروعات سكنية فى محافظة الإسكندرية.قال رامى عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن "روفيدا " فتحت الحجز فى المرحلة ا

رامى عبد العزيز: بدء الإنشاءات بالمشروع بتمويل ذاتى والتسليم خلال عامين



مها يونس

دشنت شركة روفيدا العقارية المرحلة الأولى من مشروع رو مارينا بالساحل الشمالى وتسعى لتنمية مشروعات سكنية فى محافظة الإسكندرية.

قال رامى عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن “روفيدا ” فتحت الحجز فى المرحلة الأولى من مشروع رو مارينا بالساحل الشمالى ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بالكيلو 102 بطريق اسكندرية مطروح ويضم 588 وحدة مصيفيه بمساحات من 50 إلى 80 مترا مربعا إلى جانب مول تجارى ومسجد وحمامات سباحة ومطاعم ويطور على مرحلتين.

وأوضح أن الشركة بدأت الإنشاءات بالمشروع بعد حصولها على تراخيص البناء وتخطط لتسليم المرحلة الأولى خلال عامين، وأسندت الأعمال إلى إحدى شركات المقاولات ذات خبرة كبيرة فى مشروعات مماثلة وأن المشروع يمول ذاتيا من رأسمال الشركة.

وشدد رامى عبد العزيز على أن الموقف القانونى من أهم عناصر نجاح مشروعات الساحل خاصة مع ندرة الأراض القانونية على البحر وانتقال معظم الشركات إلى جنوب الطريق لتوافر مساحات كبيرة إلى جانب انخفاض سعرها بنسبة كبيرة عن مثيلتها المطلة على الشاطئ.

ولفت رامى عبدالعزيز إلى أن الشركات بالساحل الشمالى تهتم بالتنفيذ وتقديم مواعيد التسليم عن السابق لإثبات الجدية فى ظل مخاوف العملاء من عدم الالتزام فى التسليم، فى حين أن الشركات تعتمد على التمويل الذاتى فى المراحل الأولية للمشروعات.

وأكد إلى أن زيادة معدلات التنفيذ وتخزين الخامات المطلوبة للمشروع يقلل من مخاطر ارتفاع التكلفة مع التصاعد المستمر لخامات مواد البناء التى تمثل عبئا على الشركات والتى لن تتمكن من تعديل العقود وزيادة قيمة الوحدات المبيعة.

وأشار أن الشركة أنهت تطوير 4 ابراج مصيفية بالعجمى بمحافظة الإسكندرية وسلمت للعملاء خلال العامين الماضين، كما تخطط للتوسع فى المحافظة عبر تنمية عمائر سكنية وتفاوض حالياً على تنمية أراضى بالشراكة.