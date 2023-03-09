«روش مصر» للأدوية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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مذكرة التفاهم بين «روش مصر» والجامعة الأمريكية تضم ثلاثة محاور

«روش مصر» للأدوية والجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) مذكرة تفاهم يساهم من خلالها الطرفان في تنفيذ رؤيتهما المشتركة على أرض الواقع، والهادفة لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية المصري ورفع معايير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المصريين، عن طريق تمكين ومساندة جمعيات دعم المرضى في السوق المحلية.

و تركز مذكرة التفاهم بين “روش” والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ثلاثة محاور رئيسية هي: التثقيف والتعليم الخارجي لمجموعات دعم المرضى (PAGs)، البحوث والتطوير، وبناء القدرات الداخلية.

وقال الدكتور محمد سويلم المدير العام لشركة “روش مصر” إن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتوافق مع رؤيتنا الساعية لتحقيق أفضل النتائج العلاجية لأكبر عدد ممكن من المرضى المصريين بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف أن الاستماع للمرضى لفهم واستيعاب ظروف حياتهم اليومية بشكل مفصل عنصر رئيسي لتطوير وتحسين النتائج العلاجية بأسلوب أسرع وأكثر فعالية وبأقل تكاليف ممكنة.

وأشار إلى أن التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والعمل عن قرب مع مجتمع المرضى، يمكننا معًا من تحقيق نتائج فارقة لصالح المرضى، عن طريق تطوير وتقديم خدمات الرعاية الصحية المشخصة لهم فعليًا.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة إن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع شركة “روش” تستهدف وضع خطة طموح للمساهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وشدد على أهمية التأكد من تمكين وجاهزية الأطراف المعنية بتطوير القطاع الصحي على المستوى القومي، بما يتيح للجميع اتخاذ قرارات فعالة وأوسع تأثيرًا من خلال التثقيف والتعليم الصحي المتميز.

وستعمل “روش” على بناء مهارات وقدرات مجموعات دعم المرضى (PAGs) الخاصة بالأمراض المختلفة، عن طريق رعاية مناهج علمية متخصصة تضعها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لصقل مهارات هذه المجموعات.

وتقوم “روش مصر” أيضًا بتقديم استشارات ونصائح متعلقة بسياسات الصحة العامة والمراكز البحثية في الجامعة الأمريكية، بهدف تعزيز جهود مجموعات دعم المرضى في تصميم أساليب وتكتيكات مساندة وإيصال صوت المرضى الذين يعانون من أمراض محددة.