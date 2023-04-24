«روش مصر» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال 2022

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«روش مصر» للأدوية مبيعات بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 70%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتنتشر «روش مصر» في 152 بلدًا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، في عام 2021، بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير الأساسية فيها نحو 13.7 مليار فرنك سويسري.

كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفذت 27 مليار فحص تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وعالجت بأدويتها 16,4 مليون مريضٍ حول العالم، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.

وكانت مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»،وقعت اتفاقية إستراتيجية مع شركة «روش» السويسرية، في مجال تصنيع الأدوية الحيوية لنقل وتوطين البايوتكنولوجي، بالإضافة إلى إنتاج مشترك للأدوية.

وأكد الدكتور محمد سويلم، رئيس شركة “روش مصر”، أن الشراكة الإستراتيجية بين «جيبتو فارما» وشركة «روش» السويسرية، بداية لعلاقة طويلة الأمد لتغطية عدد كبير من الأمراض المستعصية على مستوى واسع من أدوية “روش” المبتكرة.

وأضاف أنها الخطوة الأولى من نوعها في مصر والمنطقة بالكامل؛ حيث يتم نقل المهارات الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية ذات الصفات التقنية والهندسية الطبية بالغة التعقيد إلى خبراء الدواء المصريين في شركة «جيبتو» على يد أفضل الخبراء في هذا المجال من شركة روش السويسرية، بما يضمن الحفاظ على جودة الدواء المصنع محليًّا، ليماثل وينافس جودة الدواء المصنع عالميًّا.