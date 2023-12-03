«روش مصر» تحقق 390 مليون جنيه مبيعات في الربع الثالث من 2023

سجلت شركة “روش مصر”- للأدوية، مبيعات بقيمة 390.6 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع مبيعات 322.7 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت نتائج مبيعات الشركة والتي حصلت “المال” على نسخة منها، أن الشركة تمكنت من بيع 396 ألف عبوة دوائية، مقارنة مع 521 ألف عبوة دوائية عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشملت قائمة الأصناف الأعلى مبيعا بحسب تقرير “آي كيوفيا”خلال نتائج أعمال الربع الثالث :
CELLCEPT
48.1 مليون جنيه
ACCUCHECK
36.6 مليون جنيه
XELODA
33.1 مليون جنيه
ROACCUTANE
27.8 مليون جنيه
TECENTRIQ
25.4 مليون جنيه
PHESGO
25.1 مليون جنيه
MABTHERA
22.4 مليون جنيه
AVASTIN
17.3 مليون جنيه
EVRYSDI
16.6 مليون
HERCEPTIN
14.3 مليون جنيه
وتنتشر “روش مصر” في 152 بلدا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، في عام 2021، بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير الأساسية فيها نحو 13.7 مليار فرنك سويسري.
كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفذت 27 مليار فحص تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وعالجت بأدويتها 16.4 مليون مريضٍ حول العالم، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.