«روش» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 3.4 مليار جنيه في 2021

حققت شركة «روش» للأدوية السويسرية مبيعات بقيمة 3.4 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وكانت مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»،وقعت اتفاقية استراتيجية مع شركة “روش” السويسرية، في مجال تصنيع الأدوية الحيوية لنقل وتوطين البايوتكنولوجي، بالإضافة إلى إنتاج مشترك للأدوية.

شراكة بين «روش» ومدينة الدواء المصرية

أكد الدكتور محمد سويلم، رئيس شركة “روش مصر”، أن الشراكة الاستراتيجية بين «جيبتو فارما» وشركة «روش» السويسرية، بداية لعلاقة طويلة الأمد لتغطية عدد كبير من الأمراض المستعصية على مستوى واسع من أدوية روش المبتكرة.

وأضاف أنها الخطوة الأولى من نوعها في مصر والمنطقة بالكامل؛ حيث يتم نقل المهارات الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية ذات الصفات التقنية والهندسية الطبية بالغة التعقيد إلى خبراء الدواء المصريين في شركة «جيبتو» على يد أفضل الخبراء في هذا المجال من شركة روش السويسرية، بما يضمن الحفاظ على جودة الدواء المصنع محليًّا، ليماثل وينافس جودة الدواء المصنع عالميًّا.

كما ارتفعت الصادرات السويسرية من الأدوية إلى روسيا بشكل حاد منذ بداية الحرب الأوكرانية، استنادًا إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الحكومة الفدرالية، أن صناعة الأدوية السويسرية حققت إيرادات قياسية تجاوزت 330 مليون فرنك (342 مليون دولار) في شهر يونيو وحده وذلك بفضل المبيعات إلى روسيا.

واستفادت صناعة الأدوية السويسرية، على غرار شركتي روش ونوفارتيس على وجه الخصوص. ووفقًا للدراسة، فقد حقق القطاع أكثر من 720 مليون فرنك من المبيعات الروسية في الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو 2022. وكان شهر يونيو هو الشهر الأكثر ربحية، حيث أنفقت روسيا أكثر من ضعفين ونصف مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبفضل الطفرة السويسرية في مبيعات الأدوية، وصل إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا أيضًا إلى مستوى قياسي جديد في يونيو 2022. وباعت سويسرا إجمالاً بضائع إلى روسيا تبلغ قيمتها حوالي 430 مليون فرنك، أي أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1992. هذا وتمثل الصادرات من قطاع الأدوية أكثر من 80٪ من هذا المجموع.

في المقابل، انخفضت صادرات الأدوية إلى أوكرانيا، ففي النصف الأول من عام 2022، تم تصدير أكثر من 40٪ من الأدوية إلى منطقة الحرب مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما انخفض إجمالي مبيعات الصادرات إلى البلاد، عند حوالي 91 مليون فرنك، بنسبة 20٪.