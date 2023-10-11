«روش»: شهادة «المستوى الذهبي» في القضاء على فيروس سي إنجاز كبير للدولة المصرية

أكدت شركة روش، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية والإجراءات التشخيصية في مصر، والشريك لوزارة الصحة والسكان في مصر بمجال الرعاية الصحية، أن حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس “سي” الممنوحة من منظمة الصحة العالمية، والتي تسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من رئيس المنظمة يعدّ إنجازاً كبيراً ومهماً للدولة المصرية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن مصر أول بلد يبلغ “المستوى الذهبي” على مسار القضاء على التهاب الكبد سي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويعني بلوغ المستوى الذهبي أن مصر قد أوفت بالمتطلبات البرامجية التي تؤدى إلى خفض حالات العدوى والوفيات الجديدة الناجمة عن التهاب الكبد سي، إلى المستويات التي تؤهِّل البلد للقضاء على وباء التهاب الكبد سي.

وشاركت شركة روش بممثليها في مصر، وهما الدكتورة ليليان كنعان، مدير عام شركة روش للإجراءات التشخيصية، والدكتور محمد سويلم، مدير شركة روش في مجال المستحضرات الدوائية في الاحتفال الذي عقدته أمس الاثنين وزارة الصحة والسكان بمناسبة الحصول على المستوى الذهبي للإشهاد من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سي.

وهنأت شركة روش مصر لتحقيقها هذا الإنجاز وأعربت الدكتورة ليليان كنعان، مدير عام شركة روش للإجراءات التشخيصية عن سعادتها بتحقيق “المستوى الذهبي” في مسار القضاء على التهاب الكبد سي في مصر قائلة: “هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة والتفاني الذي بذلته وزارة الصحة والسكان المصرية، وهو نتيجة التخطيط الاستراتيجي والالتزام بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

يُعَدُّ هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة في خطة ومسيرة الحكومة المصرية لتحسين صحة المجتمع، ونحن – كشريك فاعل – نؤكد على استمرار دعمنا لوزارة الصحة والسكان والعمل تحت مظلتها في كل المبادرات، وفيما يخص كل الأمراض المزمنة، وكذلك في تقديم أحد الابتكارات والتكنولوجيا لدعم جهود مصر في تعزيز صحة مجتمعها”.

من جانبه، قال الدكتور محمد سويلم، مدير شركة روش في مجال المستحضرات الدوائية: “نحن اليوم فخورون بهذا الإنجاز وإحراز المستوى الذهبي لما يُظهره عن التزام مصر بتحقيق أهدافها في مجال الصحة العامة، ويبرز الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية 2030.”

وتابع: “نحن في روش فخورون بأن نكون جزءًا من قطاع الرعاية الصحية في مصر وسنستمر في العمل مع جميع الجهات لتوفير كل ما لدينا في مجال المستحضرات الدوائية فيما يساهم بالوصول إلى نتائج أفضل وتحسين حياة المرضى وخفض معدل الوفيات في المجتمع المصري.”

يذكر أن رحلة التعاون بين وزارة الصحة والسكان المصرية وشركة روش ترجع إلى عام 2009 حيث قامت شركة روش بتقديم أفضل مستوى رعاية موجود عالمياً للمرضى المصريين، وساهمت في بناء البنية التحتية التي تواكب رؤية الحكومة المصرية في تقديم أفضل سبل الرعاية للمصريين وتمكن تقديم خدمة مبتكرة تعمل على تحسين المخرجات الصحية للمريض وخفض معدل الوفيات.

وتتضمن ذلك إنشاء مراكز متخصصة وتمكين حملات الفحص. وفي أوائل عام 2023 وقعت وزارة الصحة اتفاقية تفاهم مع شركة روش، لتحسين وضع مرضى الكبد في جميع أنحاء مصر.

وجاءت الاتفاقية عقب اليوم العالمي للكشف المبكر وتشخيص أمراض الكبد الذي تم الاحتفال به بالتعاون ما بين الوزارة وشركة روش ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، فيما يخص برنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد التي بدأت في 2021.

وساهمت شركة روش في افتتاح أول معمل متكامل التحاليل الباثولوجية والجينية في مصر بالشراكة مع HVD Egypt، الشركة العالمية الرائدة في اختبارات التشخيص، والممثل الرسمي عن Illumina Inc لدعم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) ورعاية المرضى بشكل أمثل، ويتماشى هذا الافتتاح مع الرؤية الشاملة للتعرف السريع على الأورام السرطانية في مصر.