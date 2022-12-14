«روش» تطلق مبادرة «Peptide For Life» لتشخيص معملي أفضل لقصور القلب

أطلقت شركة «روش دياجنوستكس إيجيبت» مبادرة «Peptide For Life» تحت رعاية الجمعية المصرية لأمراض القلب.

قال خالد عاطف، المدير التسويقي لشركة روش دياجنوستكس إيجيبت إن هناك رغبة من الحكومة المصرية في توطين صناعة الأدوية بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تسعى لتوطين صناعة كيماويات التحاليل حيث أنها مستوردة من الخارج بنسبة 100.% وأضاف أنه في إطار التعاون مع وزارة الصحة ضمن حملة 100مليون صحة سيتم اطلاق 4 مبادرات لنشر الوعي في المجالات الصحية المختلفة تتضمن سرطان القولون والرئة وعنق الرحم. مشيراً أن الشركة تركز حاليا على الأدوية المبتكرة الحديثة وليس الأدوية التي لها بدائل متعددة.

وأضاف «عاطف» خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» أن دور الاختبارات المعملية في تزايد على مدار العقود الماضية، حيث تؤثر نتائج الاختبارات المعملية على أكثر من 66٪ من القرارات الطبية.

ولهذا السبب فإن الشركة حريصة على تقديم أحدث التقنيات والحلول التشخيصية للمرضى المصريين، والتي يمكن أن تحدث أثر في حياة المرضى وتدفع نحو خدمات أفضل للقطاع الطبي في مصر.

وذلك للعمل على توفير التحليل المعملي المعتمد لهذا المرض (Natriuretic Peptide) في معامل التحاليل المصرية بسعر مخفض وتوعية الأطباء حول أماكن توفر الاختبار والاستخدام الأمثل له في مختلف الحالات المرضية.

وتسعى مجموعة العمل المصرية لقصور القلب لإطلاق مبادرة لأطباء القلب والتعريف بالممارسات والاجراءات القياسية من أجل استخدام أمثل للتحاليل الطبية الحديثة (Natriuretic Peptide) في التشخيص والمتابعة الدورية للمرضي من أجل الحصول على رعاية أفضل لمرضي قصور القلب.

تزود شركة «روش» المعامل المشاركة في المبادرة بأحدث الأجهزة

وتزود شركة «روش» المعامل المشاركة في المبادرة بأحدث الأجهزة والكيماويات لتمكين المعامل من توفير التحاليل الطبية بجودة عالمية وبسعر مخفض مخصوص للقطاع الطبي المصري.

وقال الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بجامعة القاهرة إن مرض قصور القلب الحاد حالة مهددة للحياة يمكن أن تنجم عن أسباب مختلفة، ويعد التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية لتمكين البدء المبكر في العلاجات الرئيسية المنقذة للحياة.

وأضاف أن استخدام المؤشرات الحيوية الحديثة مثل (Natriuretic Peptide) أصبح الآن جزء أساسي من التشخيص السليم وتم تصنيف هذا التحليل من الفئة الأولى، مستوى الدليل أ، في توصية الجمعية الأوربية وفي ارشادات الممارسة السريرية لجمعية القلب الأمريكية.

وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد أن استخدام (Natriuretic Peptide) في أقسام الطوارئ لا يكاد يذكر في الوقت الحالي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأضاف أن القطاع الصحي في مصر بحاجة إلى تحديد العوائق التي تحول دون تنفيذ الارشادات والتوجيهات وتحديد الإجراءات التي تضمن حصول غالبية المرضى المصابين بضيق التنفس الحاد على تحليل (Natriuretic Peptide) في أقسام الطوارئ.

وقالت الدكتورة ريم جان، أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية في القصر العيني إن معامل التحاليل الطبية تحرص دائما على تلبية احتياجات الأطباء لتقديم أحدث الاختبارات التشخيصية التي تساعد في الوصول إلى التشخيص المحدد في أسرع وقت ممكن.