«روش» تحقق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في الربع الأول

حققت شركة «روش» مبيعات في سوق الدواء المصرية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

فيما حققت «روش» للأدوية السويسرية مبيعات بقيمة 3.4 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وبلغ إجمالي الإيرادات 58.3 مليار فرانك سويسري ( 53.9 مليار يورو ) عام 2020. وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 15.1 مليار فرنك.

أعلنت الشركة افتتاح مكتبها الرئيسي في المملكة العربية السعودية بالرياض، “شركة روش العربية السعودية المحدودة”، بحضور سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، ورئيس مجلس إدارة «روش القابضة» كريستوف فرانز، والمدير العام لشركة روش السعودية الدكتور عبدالرحمن صبره، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاعي الصحة والاستثمار.

يذكر أن شركة روش، تمتاز منذ تاريخ تأسيسها بتعزيز التقدّم في مجال الطب وتقديم العلاجات والتشخيصات الحديثة إلى المريض الذي يحظى -وما زال- بأهمية رئيسية في الأعمال التي تزاولها.

وتنتشر في 152 بلدًا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، في عام 2021، بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير الأساسية فيها نحو 13.7 مليار فرنك سويسري.

كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفذت 27 مليار فحص تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وعالجت بأدويتها 16,4 مليون مريضٍ حول العالم، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.