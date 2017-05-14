روشتة لرفع كفاءة وسطاء التأمين

التدريب والشفافية وجذب شرائح جديدة من العملاءمروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعةيواجه الوسطاء العديد من التحديات خلال الفترة الحالية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتأثير ذلك على الطلب على التأمين، فضلاً عن ضف الوعى التأمينى وهو ما يحتاج إلى تنمية مهارات الوسطاء والتدريب لاكتساب مهارات جديدة.وأكد الوسط

التدريب والشفافية وجذب شرائح جديدة من العملاء





مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة

يواجه الوسطاء العديد من التحديات خلال الفترة الحالية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتأثير ذلك على الطلب على التأمين، فضلاً عن ضف الوعى التأمينى وهو ما يحتاج إلى تنمية مهارات الوسطاء والتدريب لاكتساب مهارات جديدة.

وأكد الوسطاء ضرورة التعامل مع العملاء بشفافية بشرح مزايا وعيوب كل وثيقة والفارق فى الأسعار فيما بينها لاكتساب ثقة العملاء إلى جانب ضرورة جذب شرائح جديدة من العملاء بمنتجات بسيطة وبقسط مناسب ليتناسب مع إمكانياتهم المادية.

قال عبدالباسط أحمد العضو المنتدب لشركة «كريسنت- رى» لوساطة إعادة التأمين، إن تنمية مهارات البيع لدى وسطاء التأمين المباشر تحتاج إلى العديد من العوامل خاصة فى ظل شراسة المنافسة الحالية وارتفاع معدل التضخم الذى يمكن أن يقلص بدوره من الطلب على التأمين.

وأشار أحمد إلى أن الوسيط لا بد أن يكون حاصلآ على مؤهل دراسى عال علاوة على اجتيازه لاختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض التأكد من وجود اللبنة الأولى كسمسار، بالإضافة إلى ضرورة أن يبحث بنفسه عن الدورات التدريبة التى تنمى لديه مهارات البيع وتطويرها من وقت لآخر نظرآ لاختلاف الظروف الاقتصادية والتكنولوجية باستمرار من عام لآخر.

وأكد أن شركة «كريسنت» للوساطة التأمينية قامت بعمل دورات تدريبية للوسطاء بها بلندن والبحرين وذلك لتطوير مهارات البيع لديهم والتعرف على تجارب دول أخرى فى بيع وثائق التأمين وكيفية شرح الوثيقة للعميل وكيفية التعامل مع أدوات المنافسة المختلفة وعدم الرضوخ إلى الأدوات الرخيصة التى تهدد استقرار السوق كالمنافسة السعرية.

ولفت إلى أن شركات الوساطة لابد أن تقوم بتنمية أدوات البيع لدى الوسيط التابع لها من خلال التشديد عليها بضرورة ذكر السلبيات قبل الإيجابيات لعميل التأمين فى الوثيقة التى يطلبها والاستثناءات والشروط العامة والتغطيات التى تناسبه بكل شفافية ثم إيضاح فروق السعر من وثيقة لأخرى رغم تشابه التغطيات مؤكدًا أن صدق الوسيط مع العميل يعد جسر الثقة الأساسى فى العميلة التأمينية وأساس جلب العمليات التأمينية.

وأوضح أن الرقيب فى الأونة الأخيرة بدأ يستمع لمتطلبات وسطاء التأمين فى أكثر من اجتماع وسيتم وضع اقتراحات الوسطاء محل التنفيذ، علاوة على اهتمام الهيئة بإشراك الوسيط فى بيع الوثائق النمطية إلكترونيا مثل تأمينات السفر والتأمين الإجبارى ومتناهى الصغر، فضلآ عن رهن تجديد رخصة الوثيقة باجتياز الدورة التدريبية التى تقوم بها الهيئة والتى يختلف مستواها من مدة لأخرى كنوع من تصعيد مهارات البيع لدى الوسيط إلى أعلى مستوى.

وقال إن جلب %75 من أقساط السوق من خلال الوسطاء لقدرتهم على جلب العمليات التأمينية والوصول إلى العميل مباشرة وتعريفه بوجود التأمين وتوعيته بمدى أهميته علاوة على استغراق ذلك وقتا وجهدا كبيرين يتطلبان تحديثا مستمرا لقدرات الوسيط.

وقال عبدالخالق عمر، رئيس جمعية «المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية»، إن الوسطاء يواجهون العديد من التحديات الخارجة على إرادتهم خلال الفترة الماضية مثل تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى بقرار من البنك المركزى المصرى، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وأثر على مدى قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف عمر أن على الوسطاء استهداف شرائح جديدة من المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة ومتناهى الصغر لتقليل حجم القسط ليتناسب مع إمكانيات العملاء ومواجهة ضغوط التضخم وزيادة الالتزامات على العملاء.

وأكد ضرورة التركيز على التأمينات الجماعية لأنها أقل فى القسط من التأمينات الفردية وعمولتها مغرية للوسطاء، مشيرا إلى أهمية قيام شركات التأمين بتدريب أجهزتها الإنتاجية لتطوير مهارات البيع لديهم والدراسة الجيدة لاحتياجات السوق ومتغيراتها.

وأضاف أن الوسطاء يجب أن يطوروا مهاراتهم وتنمية قدراتهم لزيادة نسبة الاختراق فى السوق وتوعية العملاء للتغلب على ضعف الوعى التأمينى عبر الوصول لشرائح جديدة ومناطق جديدة بمنتجات مبتكرة وبسيطة وبقسط مناسب.

وأكد أن على الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين دورا فى نشر الوعى التأمينى عبر حملات الوعى وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتطوير مقررات التأمين فى الجامعات والمدارس الفنية.

واعتبر أن المضاربات السعرية والمنافسة الضارة تؤثران على السوق ككل بما فيهم الوسطاء حيث تتدنى الأسعار عن المعدلات الفنية بما يؤثر على العمولات وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وهو ما يحتاج إلى تدخل من الرقيب للحد من تلك المضاربات وإعادة ضبط السوق لحماية حقوق حملة الوثائق.