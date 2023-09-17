روشتة جذب القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية

رحب خبراء وعاملون بتوجه وزارة النقل لطرح موانئ نهرية على شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع تطبيق القانون الجديد منذ فترة.

اعتبر العاملون فى القطاع توقيت الطرح مناسباً، خاصة بعد الانتهاء من ترسية عدة مشروعات كبرى بالموانئ البحرية على القطاع الخاص لزيادة الطاقة الاستيعابية ومضاعفة حركة التجارة الخارجية، إلى جانب استغلال نهر النيل كوسيلة آمنة لنقل البضائع من وإلى المحطات البحرية.

قال الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بمركز بحوث النقل والاستشارات إن اتجاه هيئة النقل النهرى لطرح رصيفين فى ميناء الإسكندرية يعد خطوة هامة وضرورية فى مسيرة تطوير المنظومة.

وكان اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى أعلن إنها تعتزم طرح رصيفين نهرين رقم 4 و5 بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الإسكندرية على القطاع الخاص ديسمبر المقبل.

وأضاف صابر أنه يجب أولا الاستفادة من التجارب السابقة والتفكير فى الأسباب التى أدت إلى فشل طرح الموانئ النهرية الواقعة على نهر النيل من عدة سنوات لتجنب تكرارها، مشيرًا إلى أن أهم هذه العوامل طريقة التعاقد مع المتقدمين وأيضا مدة الانتفاع واستغلال الموانئ النهرية.

وتابع أنه يجب أيضا الانتباه إلى أن النقل النهرى يتكون من مواقع مغادرة وميناء وصول، فإذا بدأت الرحلات النهرية من ميناء الإسكندرية فما هى الموانئ النهاية لتفريغ البضائع؟، لذلك الأفضل طرح خط ملاحى كامل من الإسكندرية إلى قنا على سبيل المثال.

وطالب بضرورة التكامل مع وزارتى التموين والبترول لتقديم التسهيلات والتعاقدات طويلة الأجل، لافتا إلى أنه يمكن أن يتم إلزام هذه الجهات بنقل حصة ثابتة من سلع أو بضائع محددة نهريا، مثل الفوسفات والرخام والفحم الحجرى وفحم الكوك والحجر الجيرى والقمح والحبوب وما إلى غير ذلك من بضائع.

ورحب بقيام وزارة النقل بتوحيد جهة الاختصاص لإصدار تراخيص الموانئ النهرية، معتبرا هذا الإجراء من الخطوات الجيدة والتى قد يكون لها مردود إيجابى عند طرح الموانئ على القطاع الخاص للاستثمار.

واكتفى قانون النقل النهرى الجديد بجهة ولاية نهر النيل على هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل، عكس ما كانت عليه فى الماضى إذ كان يشاركها وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والرى والموارد المائية، وجهاز الثروة السمكية.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير أعلن مؤخرا عقب استعرض خطة النهوض بمنظومة النقل فى اجتماع جمعه مع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء 51 كوبرى مشاة وسيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحلال 442 معدية متطورة بنموذج موحد، وتأهيل العمالة على التشغيل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمن.

بدوره أشار محمد ابراهيم رئيس احدى شركات النقل الدولى إلى أهمية طرح موانئ نهرية مجاورة للبحرية وذلك لتطبيق ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط متابعا أن هناك شروطا لنجاح تلك التجربة، حتى لا يكون مصيرها نفس مصير الطرح السابق.

وتطرح وزارة النقل خلال الفترة المقبلة على القطاع الخاص 3 موانئ نهرية لتولى الإدارة والتشغيل على غرار الذى تم فى المحطات البحرية، وهى أسيوط على مساحة إجمالية 17 فدانا، بواجهة 450 مترا وعمق 265 مترا، والثانى ميناء سوهاج بمساحة 15 فدانا وواجهة 350 مترا وعمق 70 مترا، والأخير فى قنا على مساحة 21 فدانا، وواجهة 325 مترا وعمق 250 مترًا.

وأكد على ضرورة أن تتضمن الاشتراطات مقابل الانتفاع المطلوب وتكون تحفيزية للكيانات التى ستدخل هذا المجال لأول مرة إذ لا يوجد نقل نهرى حقيقى حاليا بالسوق المحلية، بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون هناك تناسب بين فترة حق الانتفاع والاستثمارات التى سيتم ضخها، بحيث لا يقل عن 30 عاما، بالإضافة إلى أن تكون مهمة الحصول على التراخيص من هيئة النقل النهرى ووزارة النقل، وليست على عاتق أصحاب الشركات.

أكد الدكتور حمدى برغوث مستشار شركة إيجيترانس والتى كانت أحد الشركات المتنافسة على ضرورة طرح موانئ نهرية فى الشمال مع الموانئ البحرية خاصة دمياط والإسكندرية، يواجهها موانئ فى الجنوب، خاصة ما بعد القاهرة، حتى تكون للرحلة جدوى اقتصادية.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا مقارنة بما كانت عليه أسعار المحروقات قبل عام 2012 يعمل على زيادة الاتجاه إلى النقل النهرى فى نقل الشحنات، بالإضافة إلى الاستفادة من الأعمال التى تقوم بها وزارة النقل من تكريك نهر النيل فى مختلف الطرق الملاحية، حيث كان العمق الخاص بنهر النيل من أهم التحديات فى الاستفادة من هذا المرفق، الذى يعد أقل تكلفة وأقل تلوثا للبيئة، و حفاظا على شبكة الطرق.

أكد القبطان سليم العوا الخبير الملاحى على أن النقل النهرى فى يعد جديدا على السوق، وبالتالى لابد من وجود حوافز تشجيعية للاستثمار فى هذا المجال، والتى من أهمها تخفيض رسوم الحصول على الموانئ النهرية وتشغيلها، حتى يقوم المستثمرون ببيع خدماتهم بأسعار تنافسية للنقل البرى الذى يسيطر على أكثر من %98 من حركة نقل البضائع.

وأشار إلى أن خطة وزارة النقل للاعتماد على مرافق جديدة كالسكة الحديد والنقل النهرى سيكون لها تأثير فى تخفيض أسعار النوالين نقل البضائع داخليا، وبالتالى تخفيض السلعة فى النهاية، حيث تعد تكلفة النقل تمثل قرابة %40 من سعر السلعة.

وأكد على أن اقتصاديات النقل النهرى والسكة الحديد تتركز فى أنه كلما زادت الرحلة كانت لها جدوى اقتصادية، ويمكن الاستفادة من امتداد نهر النيل إلى ميناء دمياط.

وأضاف أن ميناء دمياط النهرى يوجد داخل البحري، بالاضافة إلى وجود أرصفة نهرية داخل المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية الجديدة التى تقع على مساحة 273 فداناً، وهو ما يوفر الكثير من العملية اللوجستية إذ يتسبب دخول الشاحنات للموانئ ومساراتها للوصول إلى الوجهة النهائية أهم محور فى تلف شبكة الطرق وتحمل الدولة مليارات الجنيهات على الصيانة.

لفت إلى أن السوق المحلية بها قرابة 48 ميناء نهريا، معظمها لا يعمل بالرغم من أن انشائها كان بهدف نقل العديد من البضائع مثل السكر والأسمنت والحديد والصلب والفحم، مطالبا بإمكانية تأجير بعض تلك الموانئ للمستثمرين لإنشاء « تجارية»، خاصة وأنها قريبة من تلك المصانع، علاوة على أن معظمها لديها التراخيص الكافية للتشغيل.

وتتضمن خطة تطوير النقل النهرى المعلنة من وزارة النقل تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى بهدف الوصول لمسار ملاحى آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة وإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر النيل.