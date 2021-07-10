اقتصاد وأسواق

روشتة «الزراعة» قبل شراء أضحية العيد.. 12 نصيحة يجب مراعاتها (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الزراعة إرشادات لشراء أضحية العيد
الصاوي أحمد 12:54 م, السبت, 10 يوليو 21 12:54 م, السبت, 10 يوليو 21

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تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، روشتة للمواطنين تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء أضحية العيد، وهي كالتالي:

  1. أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

‏2. أن تكون العينان لامعتين براقتين – ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

‏3. أن يكون تنفس الحيوان طبيعيًا لا يعانى من النهجان أو السعال.

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‏4. أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خاليًا من الالتهابات والإفرازات.

‏6. أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفًا، متكاملًا وغير ناحل، وقويًا عند محاولة نزعه باليد.

‏7. ان يكون الجلد خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعًا مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

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‏8. أن يكون نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.

9.أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

  1. أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.
  2. ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.
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12.أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

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بقلم الصاوي أحمد

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