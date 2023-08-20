«روس» في العلمين.. أغاني «الراب» العالمية تعود إلى الجمهور المصري

تزايد مؤخرا الاتجاه لإ!قامة حفلات موسيقى كبيرة لمطربي الراب العالميين بمصر سواء كانت حفلات جماهيرية خاصة أو ضمن فعاليات مهرجانات موسيقية ضخمة تقام بمصر لأول مرة مثل مهرجان العلمين في دورته الأولى .

فيقام لأول مرة حفلات لفناني الراب العالميين بمهرجان العلمين ، من خلال حفل كبير لمغني الراب العالمي ” روس ” بمدينة العلمين الجديدة في 25 أغسطس الجاري .

وذلك بعد أزمة الغاء حفل مغني الراب الأمريكي ” ترافيس سكوت” التي كان مقرر اقامته في الأهرامات الفترة الماضية والتي أثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي .

وسيتم إقامة حفلات كبرى أخرى لمطربي راب من دول أجنبية أخرى الفترة القادمة أيضا بعد انتشار موجة أغنيات الراب في مصر واقبال الجمهور عليها .

أحمد الناصر : أغاني الراب أصبحت موسيقى مفضلة لدى الكثير من الأشخاص في مصر

قال الملحن أحمد الناصر أن موجة أغاني الراب اًصبحت جاذبة للمستمع المصري بصورة كبيرة ، برغم أن هذا اللون ينجذب له فئة الأندر ايدج في الأساس ، مقارنة بأجيالنا لايمكن أن تهتم بهذا الفن ولايمكن أن نحجر على ذوق فئة معينة من الجمهور يحبون لون غنائي معين .

وأضاف أن أغاني الراب أصبحت موسيقى مفضلة لدى الكثير من الأشخاص في مصر ، مثل الأغنية العاطفية لكن هناك مطربين راب عالميين لايمكن أن يقدم لهم حفلات في مصر مثل ” ستينج ” و” لويس بونس” الذي اشتهر بأغنية ” ديبساسيتو” عالميا وغيرها .

وتذكر أنه في الماضي تم عمل حفل لمطرب غربي اسمه ” كوليو” في مهرجان للأغنية وكان شهيرا ” paradies وكانت تتحدث عن البعد عن المخدرات ، لكن الميديا أصبحت منتشرة حاليا وشكل أغنيات الراب تطور حاليا من الماضي ، وكل دولة في العالم لديها مطربين للراب مثل مصر فيها أبو يوسف وعفروتو ومروان موسى وويجز وكذلك النجوم أحمد مكي وأحمد الفيشاوي ، وهناك جمهور كبير يقبل على هذه الحفلات بقوة .

مها متبولي : الجيل الجديد حاليا يحب هذا النوع من الفن

أعربت الناقدة مها متبولي عن كون الجيل الجديد حاليا يحب هذا النوع من الفن ” الراب ” ، مثل الغناء العاطفي بل أصبح ينجذب لسماع أغنيات الراب والتراب بدرجة أكبر من الأغنيات العاطفية التقليدية .

ولفتت الى ان مطرب الراب ” ويجز ” لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر ، لذلك قرر القائمون على مهرجان العلمين في دورته الأولى جذب الجمهور لهذه الحفلات لمغني الراب الأجانب سواء “

أشارت أيضا الى أن الجمهور جميعه أصبح يعرف مدينة العلمين الجديدة ، وهذا المهرجان ولد ضخما بمستوى التنظيم المبهر فيه والمميز، بالاضافة لتنوع حفلاته يوميا الموسيقية والغنائية والفنية .

صلاح عطية : حفلات مطربي الراب أصبحت مهمة جدا في مصر

وعلق الشاعر الغنائي صلاح عطية أن الجمهور يحضر هذه الحفلات بقوة ، حيث اصبح لهذا اللون الغنائي شريحة كبيرة من الجمهور .

وأشار الى أن وجود تنوع كبير في مهرجان العلمين من حيث تقديم اللون الشعبي برضا البحراوي ومصطفى حجاج ، وكذلك نجوم الغناء العاطفيين وأيضا فناني الراب سواء المصريين أو الأجانب .

ونوه أن حفلات مطربي الراب أصبحت مهمة جدا في مصر ، مثل حفلات نجوم الغناء الكبير ولاغنى عنها ولايمكن انكار جماهيرية فناني الراب حاليا مثل ويجز ومروان موسى وغيرهم .