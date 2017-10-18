روس أتوم توقع مذكرة تفاهم فى النظائر المشعة بالمغرب

عمر سالم

وقعت مؤسستي CMI Développement والمجلس الإقليمي لجهة مراكش – اسفي وشركة “روس أتوم هيلسكيا” إحدى الشركات التابعة لشركة “روس أتوم” الحكومية مذكرة تفاهم حول التعاون طويل الأمد بإنشاء مراكز متعددة المهام للمعالجة الإشعاعية بالمغرب وكذلك لتسويق منتجات النظائر المشعة للمؤسسات الطبية المغربية

وقع المذكرة عن الجانب الروسي دينيس شيريدنيتشينكو مدير عام الشركة المساهمة “روس أتوم هيلسكيا” والكساندر فورونكوف مدير المركز الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا, وعن الجانب المغربي وقع المذكرة سعد شاجة مدير شركة CMI Développement كذلك السيدة ميلودة حازب نائب رئيس جهة مراكش – اسفي.

تم توقيع هذه الوثيقة على هامش المنتدى الروسي المغربي الذي ينظمه مركز الصادرات الروسية والذي يعقد هذه الأيام في الرباط .

جرى الاحتفال في حضور السيد الكساندر تكاتشيف وزير الزراعة في روسيا الاتحادية و السيد عزيز اخانوش وزير الزراعة ومصايد الاسماك البحرية و التنمية الريفية والمسطحات المائية الداخلية والغابات في المملكة المغربية.

ولأجل تعزيز التعاون في المجالات المذكورة أعلاه وافق الطرفان على خارطة طريق للعمل المشترك في مجال المنتجات المعالجة بالاشعاع.

شدد شيريدنيتشينكو مدير عام الشركة المساهمة “روس أتوم هيلسكيا” على أهمية المذكرة الموقعة لفتح افاق جديدة للتعاون المفيد بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية وأضاف “اننا نرى في في السوق المغربي للمعالجة الاشعاعية امكانات كبيرة ونحن مقتنعون بإرتفاع الطلب على منتجاتنا من النظائر في المؤسسات الطبية في المملكة”.

وتعليقا على توقيع المذكرة قال السيد عبد العزيز كوجي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والتعليم في جهة مراكش – اسفي، إن “المجلس الاقليمي لجهة مراكش – اسفي وشركة CMI Développement سعداء لبداية التعاون مع مؤسسة ذات سمعة طيبة مثل روس أتوم, والتي تمتلك الخبرات في مجال تطبيق التكنولوجيا الاشعاعية في الزراعة وأيضا في الطب”.

وأضاف: “أنا على ثقة إن التعاون فيما بيننا سيخلق قيمة إضافية في هذه القطاعات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي”.