«روس آتوم» تتفاوض مع الهند لاختيار موقع محطة طاقة نووية جديدة

قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة “روس آتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية، إن “مفاوضات جوهرية” بدأت مع الهند لاختيار موقع لبناء محطة طاقة نووية جديدة في هذا البلد.

وأضاف في حديثه مع قناة “روسيا 24”: “نحن نناقش الآن بالتفصيل مع الهند موقعا جديدا لمزيد من التوسع في موقع البناء التابع لنا”.

وتقوم شركة “روس آتوم” ببناء محطة “كودانكولام” الكهروذرية في ولاية تاميل نادو الهندية الجنوبية.. كما تم على هامش القمة الروسية الهندية في نيودلهي التي عقدت في أكتوبر 2018 توقيع وثيقة بين روسيا والهند بشأن التعاون في مشاريع جديدة في مجال الطاقة النووية.

وكانت الهند تتشاور بشأن الخيارات المتاحة لتحديد موقع محطة الطاقة النووية الجديدة في البلاد، ولكن لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن موقع البناء المحدد للمحطة.