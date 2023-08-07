روسيا وقطر تقتربان من اعتماد العملات المحلية في المعاملات الثنائية

أعلن السفير الروسي لدى قطر دميتري دوجادكين، اقتراح موسكو على الدوحة اعتماد العملتين الوطنيتين لحفز التجارة البينية، وأن الأجهزة المعنية في البلدين باشرت إجراءاتها في هذا الاتجاه، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقال دوجادكين، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” نشرت اليوم الاثنين، إن “روسيا تقترح تنويع التجارة المتبادلة والتحول إلى استخدام العملتين الوطنيتين في تعاملات البلدين، حيث يجري العمل في هذا المجال بين مؤسسات البلدين ذات الصلة”.

وأضاف أن الضغط الهائل من قبل الغرب لا يمنع روسيا وقطر من الحفاظ على اهتمامهما بتطوير العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن قطر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط.

وتعمل روسيا ودول أخرى منذ سنوات على تقليص الاعتماد على العملة الدولار واليورو في التجارة البينية، في ظل العقوبات الغربية وسطو الغرب على احتياطيات الدول لديه، فيما بلغ الدين العام والتضخم الأمريكيان مستوى فلكيا يثقل كاهل اقتصادات العالم.