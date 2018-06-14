روسيا والسعودية تقصان شريط افتتاح النسخة 21 من المونديال

_ اﻷخضر أول منتخب عربي في الافتتاح يأمل في التهام الدب الروسي علي المصري تنطلق اليوم الخميس نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، التي تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل، والتي يشهد دورها الأول إقامة 48 مباراة أولها بين البلد المضيف والسعودية على ملعب لوجنيكي في موسكو. وتتجه الأنظار اليوم الخميس إلى

_ اﻷخضر أول منتخب عربي في الافتتاح يأمل في التهام الدب الروسي





علي المصري

تنطلق اليوم الخميس نهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، التي تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل، والتي يشهد دورها الأول إقامة 48 مباراة أولها بين البلد المضيف والسعودية على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وتتجه الأنظار اليوم الخميس إلى ضرية بداية كأس العالم، حيث ستنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يسبقها حفل افتتاح المونديال.

وسيكون ملعب “لوجنيكي” في موسكو مسرحاً لانطلاق العرس الكروي حيث تتواجه روسيا المضيفة مع السعودية في افتتاح نهائيات النسخة الحادية والعشرين من كأس العالم.

ويقود الحكم اﻷرجنتيني نستور بيتانا المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولي، وسيصبح أول حكم يلجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “في أيه آر” في تاريخ العرس العالمي.

وسيساعد بيتانا في مهامه مواطناه خوان بابلو بيلاتي وهرنان ميدانا، فيما عهدت مهمة حكم الفيديو المساعد للايطالي ماسيميليانو إراتي.

وستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (“في ايه آر”) للمرة الاولى في كأس العالم، ويمكن استخدامها في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة او في حال وقوع خطأ بالنسبة الى هوية لاعب تم انذاره أو طرده.

وبات بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين للمونديال “شارك عام 2014 في البرازيل”، بعد أنخل نوربرتو كويريتسا في مونديالي 1970 و1978.

وعلى الرغم من أن المواجهة بين المنتخبين هي مجرد انطلاق لمنافسات المجموعة الأولى، إلا أنها تبدو مصيرية للفريقين الأدنى تصنيفاً بين المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات، لاسيما أن المجموعة تضم عملاقة أمريكا الجنوبية أوروجواي، الفائزة باللقب مرتين، ومصر مع نجمها محمد صلاح.

وواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي في لقاء ودي سابق، عام 1993، الذي أقيم على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر، وانتهى اللقاء برباعية للأخضر مقابل هدفين للدب الروسي.

ويدخل المنتخب الروسي الذي يحتل المركز 70 في التصنيف العالمي خلف السعودية بثلاثة مراكز، المباراة الافتتاحية هو تحت ضغط لأنه مطالب بتحقيق نتيجة على أرضه وبين جمهوره ومحاولة التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي.

وستسعى روسيا الى إثبات حضورها الكروي واستغلال استضافتها للمونديال للعبور إلى الدور الثاني، وتفادي ملاقاة مصير جنوب إفريقيا عام 2010، البلد المضيف الوحيد الذي لم يعبر الدور الأول في تاريخ كأس العالم.

لكن المؤشرات ليست مشجعة، إذ لم يفز منتخب المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف سوى مرة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة منذ مباراته الأولى له في كأس القارات صيف 2017 ضد نيوزيلندا (2-صفر)، وكان ضد كوريا الجنوبية في السابع من أكتوبر(4-2).

وكانت التعادل ضد تركيا (1-1) الأسبوع الماضي في موسكو تاريخيا بالمعنى السلبي للكلمة، إذ أصبح تشيرتشيسوف أول مدرب روسي أو سوفياتي يفشل في تحقيق أي فوز في سبع مباريات متتالية.

وأنفقت روسيا 13 مليار دولار لاستضافة الحدث العالمي على أرضها، وبالتالي يأمل الجمهور المحلي أن يذهب منتخبه الوطني بعيدا في النهائيات، لكن الفارق شاسع بين الأمل والواقع وحتى أن الرئيس فلاديمير بوتين بدا متشائما بقوله “في ما يتعلق بالفريق، للأسف يجب الاعتراف بواقع بأن فريقنا لم يحقق نتائج هامة في الآونة الأخيرة”.

وسيكون المنتخب السعودي أول منتخب عربي يخوض المباراة الافتتاحية في تاريخ كأس العالم، لكنه لا يخشى هيبة الموقف أمام روسيا صاحبة الضيافة بل لديه ما يدفعه للتفكير في الفوز.

وعزز ثقة السعوديين بأنفسهم الظهور بشكل جيد أمام ألمانيا بطلة العالم رغم الخسارة 2-1 في ليفركوزن في آخر لقاء ودي قبل السفر لروسيا.

ويسود بين جماهير السعودية حالة من التفاؤل والاقتناع بإمكانية التفوق على روسيا التي لم تحقق أي فوز منذ أكتوبر الماضي وتحتل المركز 70 في تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” للمنتخبات بواقع ثلاثة مراكز خلف السعودية.

وفي معسكر السعودية التي تعود للنهائيات للمرة الأولى منذ 2006، لا تبدو الأمور أكثر ايجابية إذ يدخل المنتخب الذي يشرف عليه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مباراة الافتتاح على خلفية ثلاث هزائم متتالية في مبارياته الاستعدادية ضد إيطاليا (1-2) وبيرو (صفر-3) وألمانيا بطلة العالم (1-2).

ولم يحظ بيتزي “49 عاما” بالوقت الكافي مع المنتخب السعودي لتحضيره لمشاركته الخامسة في النهائيات، فقد عين في نوفمبر الماضي خلفا لمواطنه إدجاردو باوتسا الذي أمضى شهرين فقط على رأس الجهاز الفني قبل الاستغناء عنه بعد نتائج مخيبة في مباريات ودية.

ويأمل بيتزي في أن يقود المنتخب السعودي إلى ثمن النهائي على الأقل، وهي أفضل نتيجة حققها في تاريخ مشاركاته في كأس العالم “أمريكا 1994”.

ويدرك بيتزي أن المباراة ضد روسيا ستكون مفصلية في تحديد وجهة فريقه، لكن المنتخب الروسي ليس بالسهل، يكفي أنه مستضيف البطولة، بحسب ما أشار لاعب الوسط السعودي عبدالله عطيف الاثنين من سان بطرسبورج، مضيفا: “لذلك تركيزنا سينصب على ما هو داخل الملعب فقط، وأعتقد أن الفريق صاحب الأخطاء الأقل والتركيز العالي سيحقق الفوز”.

وتعول السعودية هجوميا على فهد المولد الذي سجل هدف تأهل بلاده الى النهائيات في مرمى اليابان (1-صفر) خلال الجولة الأخيرة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا، كما تأمل أن يستعيد محمد السهلاوي، صاحب 16 هدفا في التصفيات الآٍسيوية، شهيته التهديفية بعد صيامه عن الأهداف في المباريات التسع الأخيرة.

واستعدادا لمشاركتها في النهائيات، أرسلت السعودية تسعة لاعبين على سبيل الإعارة إلى أندية اسبانية في النصف الثاني من الموسم بموجب إتفاق مع الهيئة العامة للرياضة السعودية، لاكتساب خبرة إضافية قبل المونديال.