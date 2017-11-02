روسيا : نعمل مع السعودية للاستثمار في نيوم

رويترز قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتسهيل الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة، وإن شركات روسية مهتمة بمدينة نيوم الجديدة، وهي منطقة تجارية وصناعية تعتزم المملكة إنشاءها.وقال نوفاك، الذي كان يتحدث خلال مناسبة استثمارية يقيمها البلدان ال

رويترز





قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتسهيل الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة، وإن شركات روسية مهتمة بمدينة نيوم الجديدة، وهي منطقة تجارية وصناعية تعتزم المملكة إنشاءها.

وقال نوفاك، الذي كان يتحدث خلال مناسبة استثمارية يقيمها البلدان المنتجان للنفط في الرياض، إن شركات روسية تتطلع إلى قطاعات سعودية متنوعة، من بينها الطاقة الشمسية والرعاية الصحية والتعليم والذكاء الصناعي والبنية التحتية للموانئ، وفقًا لحساب وزارة الطاقة الروسية على تويتر.

وأكد أن موسكو تعمل مع وزارة الطاقة السعودية لتشجيع الاستثمار المتبادل في قطاع الطاقة بين البلدين.

كان الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قد قال، الأسبوع الماضي، للصحفيين، إن الصندوق يخطط للمشاركة في بناء نيوم، وهي مدينة عملاقة جديدة قيمتها 500 مليار دولار، في إطار مشاريع بمليارات الدولارات.

ويستثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة، بالفعل، مليار دولار في تسعة مشاريع مشتركة، وفقًا لوزارة الطاقة الروسية.