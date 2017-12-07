روسيا: قرار أمريكا يهدد بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وذكرت وكالة رويترز، أن البيان الذى أعلنته روسيا يدعو جميع الأطراف لتفادي أي أعمال…



خالد بدر الدين:



أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وذكرت وكالة رويترز، أن البيان الذى أعلنته روسيا يدعو جميع الأطراف لتفادي أي أعمال تهدد بعواقب خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.



كما نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، عن نائب لوزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ستنتقد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس، عاصمة لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



























