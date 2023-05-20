روسيا: عملية التخلي عن الدولار بالعالم بدأت ونحن مضطرون لحرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي إن عملية التخلي عن الدولار بالعالم بدأت ونحن مضطرون لحرب أوكرانيا .

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ31 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال لافروف : “يتعين على الجميع أن يدركوا أن روسيا مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب، التي أُعلنت علينا” منذ 2022.

وأشار إلى أن هذا العداء ينبع من الجانب الآخر الذي يحاول وضع المتاريس، التي تفصل بين من يريد أن يعيش بعقله ولصالح شعوبه ومن يريد أن يعيش على حساب الآخرين.

وأوضح أن بلاده دخلت مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية مكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”.



وشدد على أن هذه الكتلة وضعت نصب عينيها هدفا مكشوفا وصريحا، هو الانتصار على روسيا في ساحة المعركة وشطبها كمنافس جيوسياسي.

وأكد أنه يتم في الغرب وبشكل علني بحث ومناقشة سيناريوهات لتقسيم بلاده.



وأكد لافروف أن الولايات المتحدة تطبق نظرية وممارسة “بوتقة الانصهار” على أوروبا ومناطق أخرى من العالم، مما يجبرهم على العيش وفقا لقواعد “المليار الذهبي”.

وشدد على أن عملية التخلي عن الدولار بدأت في العالم عمليا.