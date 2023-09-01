روسيا: سياسة الإدارة الأمريكية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سياسة الإدارة الأمريكية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار مؤكدا أن روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على العملة الأمريكية.

وقال -في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا “ليس لدينا أي رغبة في القضاء على الدولار، لكن الولايات المتحدة لم تعد تضمن دور الدولار، الذي كان مقبولا لدى جميع دول العالم”.

وأشار إلى أن تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب سيأخذ وقتا طويلا، وأن مسار الغرب، الذي يهدف إلى محاولة إبطاء مسار التاريخ، لن يؤدي إلا إلى خلق مواجهات إضافية في المجتمع الدولي.