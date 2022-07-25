روسيا ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 80% عبر خط نورد ستريم1

تتجه روسيا إلى إمدادات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 80% عبر خط نورد ستريم1 بدءا من الأربعاء المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلته شركة غازبروم الروسية، وفق ما ذكرته قناة العربية.

وأوضحت الشركة الروسية أنها ستضطر إلى هذا التخفيض نتيجة توقف عمل أحد التوربينات للصيانة الضرورية.

وستتراجع بذلك إمدادات غاز روسيا إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 إلى 33 مليون متر مكعب مقارنة بمستوى 160 مليون متر مكعب حاليا.

من جانبها قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنه لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب.

ومنذ حرب أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على روسيا لتدخلها العسكري بكييف، تتجه موسكو لتقليل إمدادات الغاز إلى أوروبا.