روسيا تُجدول ديونًا بقيمة مليار دولار على فنزويلا

د ب أ قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، اليوم، إن بلاده تدرس حاليًّا كيفية هيكلة الديون المستحقة لها على فنزويلا بنهاية العام الحالي. يأتي ذلك فيما يزور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو روسيا، اليوم؛ للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ووصف…

د ب أ

قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، اليوم، إن بلاده تدرس حاليًّا كيفية هيكلة الديون المستحقة لها على فنزويلا بنهاية العام الحالي.





يأتي ذلك فيما يزور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو روسيا، اليوم؛ للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف مادورو اجتماعه مع بوتين بأنه “استثنائي وعزّز علاقات التعاون”، بحسب ما نشرته صفحة الرئيس الفنزويلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن قيمة الديون الفنزويلية التي تدرس روسيا إعادة جدولتها، تبلغ حوالي مليار دولار.

وشدد مادورو، خلال منتدى الطاقة، على أن بلاده لا تواجه أي صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه روسيا.

يُذكر أن فنزويلا تعثرت، خلال السنوات الأخيرة، في سداد ديونها؛ بسبب انهيار اقتصادها المعتمد على النفط على خلفية تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية.