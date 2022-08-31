روسيا توقف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم» بشكل كامل

قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الأربعاء 31 أغسطس في رسالة أنه تم وقف إمدادات الغاز بشكل كامل عبر خط السيل الشمالي 1 “نورد ستريم 1”.

وجاء في بيان الشركة: “تم إيقاف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم تمامًا، وتبدأ عمليات الإصلاح اليوم في وحدة ضخ الغاز الوحيدة المتبقية في محطة ضاغط بورتوفايا”.

ووفقا لمعلومات مشغل خط أنابيب الغاز “أوبال”، الذي يتلقى الغاز من “نورد ستريم” توقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب البلطيق من الساعة 4 صباحا بتوقيت موسكو، كما أعلن سابقا عملاق الطاقة الروسي جازبروم.

كما توقف خط أنابيب الغاز “نيل” الأقل قوة عن تلقي الغاز في وقت سابق، في الساعة 3 صباحا بتوقيت موسكو، وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو.

توقف التدفق المادي للغاز عبر نورد ستريم في نقطة الاستقبال في جرايفسفالد بألمانيا تمامًا منذ الساعة 04:00 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء، وتؤكد بيانات مشغل Nord Stream، Nord Stream AG، أيضًا انخفاض ضخ الغاز إلى الصفر.

في وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أن ضخ الغاز عبر نورد ستريم سيتوقف من الساعة 04:00 بتوقيت موسكو في 31 أغسطس حتى 04:00 بتوقيت موسكو في 3 سبتمبر.

وقالت الشركة أن تعليق التسليم ضروري للصيانة والعمل الوقائي المجدول على وحدة ضاغط الغاز الوحيدة المتبقية في التشغيل.

وقالت جازبروم عند الانتهاء من العمل وفي حالة عدم وجود أعطال فنية بالمعدات، سيعود نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب.

ومنذ الـ 27 يوليو، تم استخدام خط أنابيب الغاز نورد ستريم بنسبة 20 ٪ من طاقته القصوى بسبب إغلاق العديد من توربينات الغاز.

تم إرسال أحدها – صنع في كندا بواسطة شركة سيمينز للطاقة – إلى مونتريال لإصلاحه. وبسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو، رفضت الشركة المصنعة في البداية إعادة المعدات التي تم إصلاحها إلى ألمانيا.

ولكن بعد عدة طلبات من FRG، قرر مع ذلك إعادتها. وفي 25 يوليو، أعلنت شركة غازبروم الإغلاق الإجباري لمحرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا بسبب انتهاء الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح.