روسيا توقع اتفاقيات مع السعودية بقيمة 3 مليارات دولار

رويترز قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، اليوم، إن روسيا والسعودية ستوقعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو. ونقلت وزارة الطاقة الروسية عن نوفاك قوله، في مقابلة…

رويترز



قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، اليوم، إن روسيا والسعودية ستوقعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو.

ونقلت وزارة الطاقة الروسية عن نوفاك قوله، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، إن الاتفاقيات ستتضمن صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار تقوم شركة البتروكيماويات الروسية سيبور بموجبها ببناء مصنع في السعودية.

وأضاف نوفاك أن صندوق استثمار مشتركًا بين البلدين سيستثمر 150 مليون دولار في شركة خدمات الحقول النفطية الخاصة الروسية يوراسيا دريلنج ليمتد.