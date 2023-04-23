روسيا تهدد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود ردا على حظر الصادرات

حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الأحد، من أنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود ، التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

إلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود

يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن مصادر بالحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن مجموعة الدول السبع “تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا”، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.

وفي 18 مارس الماضي، أعلنت روسيا أنها أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، بتمديد الاتفاق 60 يوما، مشددة على أنها “لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط”.

وكان من المفترض أن تنتهي الاتفاقية في 19 مارس، قبل أن توافق روسيا وأوكرانيا على تمديدها.

التخفيف من أزمة الحبوب العالمية

تنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

ساعدت تلك المبادرة في التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمي جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جرى تجديدها في منتصف نوفمبر لـ 4 أشهر جديدة انتهت في مارس، قبل تجديدها.

بموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية.

تعمل الأطراف الأربعة معا للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.

سمحت المبادرة بمرور الصادرات من 3 موانئ أوكرانية.