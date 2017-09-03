روسيا تندد بعمل عدائي سافر للولايات المتحدة

وكالات: نددت روسيا، الأحد، بقرار الولايات المتحدة إخلاء مقار دبلوماسية روسية، مطالبة الإدارة الأميركية بتغيير موقفها. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أمر إخلاء المقار الدبلوماسية في واشنطن وسان فرانسيسكو، هو "عمل عدائي سافر". وأضافت، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، "ندعو السلطات الأميركية إلى

وكالات:

نددت روسيا، الأحد، بقرار الولايات المتحدة إخلاء مقار دبلوماسية روسية، مطالبة الإدارة الأميركية بتغيير موقفها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أمر إخلاء المقار الدبلوماسية في واشنطن وسان فرانسيسكو، هو “عمل عدائي سافر”.

وأضافت، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، “ندعو السلطات الأميركية إلى تغيير موقفها وأن تعيد المنشآت الدبلوماسية الروسية على الفور”.

وبدأ الدبلوماسيون الروس السبت في إخلاء ثلاث منشآت في الولايات المتحدة، بينها القنصلية المكونة من ستة طوابق في سان فرانسيسكو.

وعملية الإخلاء جاءت بناء على الأمر الذي أصدرته واشنطن ردا على خفض الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا.