بورصة وشركات

روسيا تمدد تعليق بورصة موسكو إلى 18 مارس

لفت إلى أن التداول سيبقى ساريا كالمعتاد بالنسبة لأدوات قسم النقود
المال - خاص 9:28 م, السبت, 12 مارس 22 9:28 م, السبت, 12 مارس 22

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أعلنت روسيا السبت تمديد تعليق عمل بورصة موسكو حتى 18 مارس، في ظل عملياته المستمرة في الجارة أوكرانيا منذ 17 يوما.

وقال البنك المركزي الروي في بيان على موقعه الرسمي نقلته شبكة روسيا اليوم إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 مارس إلى 18 منه في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية.

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واستثنى من ذلك وضع “الاسترداد: الطلبات المباشرة” مع التسويات بالروبل الروسي، كما قرر عدم استئناف التداول في قسم سوق SFI.

ولفت إلى أن التداول سيبقى ساريا كالمعتاد بالنسبة لأدوات قسم النقود، والمعادن الثمينة والعقود المتطابقة للعقود الآجلة على المواقع الأصلية، من 10.00 إلى 18.45 بتوقيت موسكو.

وسيتم فتح التداول في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال وسوق “الريبو” لبورصة موسكو في الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.

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