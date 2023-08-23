روسيا تلمح إلى مقتل قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة خاصة

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن هيئة الطيران الروسية “روسافياتسيا” أن اسم يفغيني بريغوجين كان مدرجا بين ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير الروسية اليوم الأربعاء.

ولم تؤكد الوكالة هوية صاحب الاسم الذي يتشابه تماما مع يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر التي تبنت انقلابا فاشلا ضد الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية في وقت سابق أن الطيارين الثلاثة والركاب السبعة الذين كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرج لقوا حتفهم.

وحسب “فاينانشيال تايمز” قال مسؤولون روس إن رجلا يحمل اسم بريغوجين كان من بين الركاب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ولم يتأكد حتى الآن بشكل رسمي ما إذا كان قائد فاجنر هو المقصود.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، نقلاً عن وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية، إن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك ثلاثة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم في الحادث.