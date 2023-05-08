روسيا تكثف هجماتها الجوية على كييف ومدن أخرى قبل احتفالات يوم النصر

كثفت روسيا هجماتها الجوية بالطائرات والطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية أخرى، إذ قبيل عطلة يوم النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الإثنين.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها الصباحي بشأن الحرب إن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى تعرض مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان لنحو 61 ضربة جوية و52 قذيفة صاروخية.

وقال الجيش إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا وعددها 35 طائرة من طراز شاهد إيرانية الصنع.

وأفاد رئيس بلدية كييف بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في العاصمة الأوكرانية، كما لحقت أضرار بمستودع وقود وبسيارات وأبنية وبنية تحتية.

وقال الجيش: “للأسف، سقط قتلى وجرحى من المدنيين وتهدمت مبان شاهقة ومنازل ولحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية”.

واشتعل حريق في مستودع مواد غذائية بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وتأتي الهجمات الجديدة بينما تستعد موسكو لاستعراض يوم النصر يوم الثلاثاء، في مناسبة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين الذي استحضر روح الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية متهما أوكرانيا بأنها في قبضة نوع جديد من الفاشية.