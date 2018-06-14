روسيا تقسو على السعودية بخماسية في افتتاح المونديال

علي المصري سقط المنتخب السعودي في الاختبار الافتتاحي أمام مضيفه الروسي بخسارته أمامه بخمسة أهداف نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ملعب "لوجنيكي"، في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم. وأحرز أهداف روسيا كل من يوري جازينسكي في الدقيقة 12، ودينيس تشرتشيف في الدقيقتين 43 و94

علي المصري





سقط المنتخب السعودي في الاختبار الافتتاحي أمام مضيفه الروسي بخسارته أمامه بخمسة أهداف نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ملعب “لوجنيكي”، في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وأحرز أهداف روسيا كل من يوري جازينسكي في الدقيقة 12، ودينيس تشرتشيف في الدقيقتين 43 و94 وأرتيم دزيوبا في الدقيقة 73، وألكسندر جولوفين في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة تتصدّر روسيا المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط، بانتظار المباراة الثانية في الجولة الأولى من المجموعة، والتي تجمع مصر وأوروجواي عصر غدا الجمعة.