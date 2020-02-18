روسيا تقرر منع دخول جميع الصينيين لوقف انتشار «كورونا»

قررت روسيا منع جميع المواطنين الصينيين من دخول روسيا لأغراض السياحة، العمل، والأغراض الخاصة “بشكل مؤقت”، لمواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة “روسيا اليوم”.

ويعد هذا القرار تنفيذا لمرسوم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن.

وأكد رئيس الوزراء الروسي، أن سريان هذا المرسوم بدءا من بعد غد الخميس.

ويُعد هذا القرار هو أقوى إجراء اتخذته موسكو حتى الآن بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الأراضي الروسية.

وذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة إلى 1789 شخصا الاثنين، وفق سبوتنيك الروسية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بالفيروس المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.

