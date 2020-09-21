روسيا تقدم إلى 40 دولة أنظمة اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا

أكدت المؤسسات الصحية الروسية تقديم أنظمة اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأكثر من 40 دولة حول العالم منذ شهر فبراير الماضي.

وبحسب رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نودزور)، آنا بوبوفا، -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- فقد ساعدت الهيئة على تقديم أدوات اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لنحو 40 دولة حول العالم بالتعاون مع مركز الأبحاث الروسي الحكومي “فيكتور”.

وأشارت بوبوفا خلال اجتماع عقدته مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في موسكو هانز كلوج، إلى إنه “منذ فبراير الماضي من العام الجاري، قدمت حماية المستهلك الروسية المساعدة لما يقارب 40 دولة حول العالم”.

وذكرت بوبوفا أن هذه المساعدات تمت عن طريق “توفير أنظمة اختبار مجانية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ينتجها مركز الأبحاث العلمي الحكومي الروسي (فيكتور)”.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أمس الأحد، أن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة “روسيا 1”: “أعلن أكثر من 60 ألف شخص أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لاختبارات طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار”.

وأشار إلى أنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.

يشار إلى أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من “كوفيد-19” تحت اسم “سبوتنيك V”، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.